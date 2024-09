Habeck suggerisce che la Volkswagen debba affrontare la maggior parte delle sue sfide in modo indipendente.

"I veicoli elettrici sono la strada da seguire," ha affermato il Ministro dell'Economia Habeck. Tuttavia, sembra improbabile che il costruttore automobilistico in difficoltà VW riceverà un aiuto politico esclusivo. Secondo la prospettiva di Habeck, il colosso tedesco VW dovrebbe mantenere le sue strutture.

Il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck ha promesso il sostegno politico al gruppo VW in difficoltà, ma senza aiuti concreti del governo. "La maggior parte dei problemi dovrà essere affrontata da Volkswagen stessa," ha detto il politico dei Verdi durante una visita allo stabilimento di VW di Emden. Tuttavia, la politica deve valutare "se stiamo inviando i giusti segnali di mercato o se possiamo addirittura rafforzarli."

Habeck si è riferito alle misure precedentemente concordate per stimolare le vendite di auto elettriche in calo. Queste includono incentivi fiscali per le auto aziendali elettriche e termini di ammortamento più favorevoli per i veicoli elettrici commercialmente utilizzati. L'attuazione è richiesta immediatamente.

Riguardo alle voci di potenziali perdite di lavoro chez VW, Habeck ha detto di non poter verificare tali cifre. Il ministro ha esortato Volkswagen a mantenere operativi i suoi siti di produzione. Tuttavia, ha sottolineato che non poteva interferire nella specifica politica aziendale, inclusa la pianificazione dei posti di lavoro.

Habeck ha anche incontrato i rappresentanti del sindacato IG Metall, che protestavano presso lo stabilimento per la sicurezza del lavoro. "Sento il dovere di agire," ha detto il Vice-Cancelliere. Diversi dipendenti hanno espresso timori per la perdita di lavoro e il futuro delle loro famiglie. Le notizie dalla direzione sulla necessità di un rigoroso programma di austerità erano state per loro uno "shock completo".

Habeck ha messo in guardia contro un "vagone delle montagne russe" per la mobilità elettrica. "La mobilità elettrica è il futuro," ha affermato decisamente. La Germania e specificamente VW stanno consegnando "tecnologia leader" qui. "La cosa più importante è che la politica invii un segnale chiaro per la mobilità elettrica," ha confermato il direttore delle vendite di VW Martin Sander. Ha confermato che Volkswagen intende espandere notevolmente questo settore nei prossimi anni. Tuttavia, ha anche richiesto prezzi dell'energia competitivi da Habeck.

"Autosummit" in arrivo

Habeck ha mostrato entusiasmo per i processi di produzione di Emden e i veicoli dei tipi ID.4 e ID.7 durante un tour dello stabilimento. "Non volevo più uscirne," ha detto dopo un breve test drive. Se avesse acquistato un'auto privatamente, sarebbe "definitivamente un'auto elettrica."

In futuro, a Emden saranno prodotti solo veicoli elettrici. Non solo la protezione del clima giustifica il veicolo elettrico, ma "l'economia parla anche a suo favore," ha detto Habeck. Riguardo ai prezzi di acquisto relativamente

