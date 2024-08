- Habeck suggerisce che la legge UE sull'IA garantisca la protezione delle imprese.

Secondo Robert Habeck, Ministro federale tedesco dell'Economia e dell'Azione per il Clima (rappresentante del Partito Verde), la nuova legge dell'UE sull'Intelligenza Artificiale (IA) offre alle imprese un certo livello di sicurezza. Durante un incontro a Hamburg, Habeck ha sottolineato che le regole possono essere vantaggiose per il mercato poiché garantiscono che tutti sanno di avere una rete di sicurezza. Ciò consente alle aziende di assicurarsi che un nuovo modello di IA non verrà proibito a breve termine. Tuttavia, Habeck ha anche lanciato un avvertimento, sostenendo che regole come questa legge potrebbero potenzialmente soffocare la creatività e le prospettive economiche.

Habeck ha fatto queste dichiarazioni durante una visita al gruppo Otto, un'azienda di commercio al dettaglio. Qui, ha sentito dal CEO dell'azienda, Alexander Birken, che mentre c'è molto dibattito sulla regolamentazione dell'IA, non c'è abbastanza enfasi sul suo potenziale. Birken ha sottolineato la necessità di un cambiamento di mentalità. In generale, l'IA si riferisce a applicazioni che si basano sull'apprendimento automatico, in cui il software analizza grandi quantità di dati per trarre conclusioni.

La legge sull'IA dell'UE è entrata in vigore questo mese. Questa regolamentazione raggruppa le applicazioni dell'IA in categorie di rischio. I sistemi ad alto rischio, come quelli utilizzati per la valutazione del credito, sono soggetti a standard rigorosi. Alcune applicazioni sono addirittura proibite. Gli stati membri hanno due anni per integrare queste disposizioni nelle loro leggi nazionali. Il Consiglio europeo sull'IA monitorerà questo processo.

Prima dell'entrata in vigore della legge, Habeck aveva messo in guardia contro una regolamentazione eccessiva. In gennaio, è stato rivelato che il governo tedesco aveva concordato nel sostenere questa iniziativa. "Nell'applicazione delle regole, daremo la priorità a politiche favorevoli all'innovazione, alla certezza giuridica per le imprese e a strutture snelle e prive di burocrazia - per creare un hub di IA robusto in Europa", ha detto Habeck a febbraio.

Il gruppo Otto, in quanto parte del panorama imprenditoriale tedesco, è stato visitato da Robert Habeck per discutere l'impatto della legge dell'UE sull'IA. La visita di Habeck al gruppo Otto ha ulteriormente sottolineato l'importanza di trovare un equilibrio tra le regolamentazioni e il sostegno all'innovazione nel settore dell'IA.

