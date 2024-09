- Habeck suggerisce che esistono in Europa oltre 130 necessità di piattaforme di conversione.

Secondo le dichiarazioni del Ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck (dei Verdi), l'Europa avrà bisogno di oltre 130 stazioni di conversione, ciascuna in grado di gestire 2 gigawatt, entro il 2050. A livello globale, le capacità di produzione per tali piattaforme colossali sono piuttosto scarse, ha sottolineato Habeck durante il suo discorso video all'apertura della fiera SMM, concentrata sull'edilizia navale, la meccanica e la tecnologia marina a Hamburg. Ha inoltre sottolineato che il settore energetico rimarrà un importante segmento di mercato per l'industria marittima e che i cantieri navali saranno fondamentali per la transizione energetica, in particolare per la costruzione di queste piattaforme massicce.

Queste strutture estese, del valore di miliardi di dollari, sono note come piattaforme di conversione. Sono essenziali poiché i parchi eolici producono comunemente corrente alternata. I convertitori trasformano questa corrente alternata in corrente continua, garantendo il trasporto efficiente dell'energia. Secondo gli esperti del settore, numerosi cantieri navali tedeschi hanno già preso provvedimenti per prepararsi alla costruzione di queste piattaforme.

