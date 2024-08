- Habeck sta pubblicizzando la pompa di calore.

Ministro Federale dell'Economia Robert Habeck consiglia ai proprietari di immobili di passare rapidamente alle pompe di calore. "Finché sono Ministro, manterremo costante la promozione", ha detto durante una visita alla Stiebel Eltron, azienda produttrice di pompe di calore a Holzminden, nella Bassa Sassonia. "Aspettare non conviene. Ora è il momento se si vuole sostituire una vecchia caldaia a gas o a olio". La CDU/CSU ha annunciato che ridurrà la promozione. "Non si sa mai come andranno le elezioni".

Habeck: La pompa di calore aumenta il valore degli edifici

Con la legge sull'energia edilizia, entrata in vigore all'inizio dell'anno, il passaggio a una caldaia a basse emissioni di carbonio può essere promosso fino al 70%. Oltre a una promozione di base, c'è un bonus per la velocità e un bonus per il reddito. I costi massimi ammissibili per un immobile unifamiliare sono di 30.000 euro. "La pompa di calore garantisce che il valore degli edifici aumenta. Una pompa di calore risparmia denaro", ha promosso Habeck. Fino a mercoledì continuerà a viaggiare nel Nord della Germania e parteciperà ad appuntamenti legati alla pompa di calore.

Tuttavia, le vendite di pompe di calore sono crollate quest'anno rispetto all'anno precedente. La Stiebel Eltron, azienda tedesca specializzata in pompe di calore da decenni, ne soffre come il settore nel suo insieme. Habeck attribuisce il calo all'industria edile lenta a causa dei tassi di interesse elevati e alla debole spesa dei consumatori a causa dell'alta inflazione. Inoltre, le tecnologie a basse emissioni di carbonio nel settore del riscaldamento vengono introdotte in ritardo rispetto a quanto originariamente previsto con la nuova legge sul riscaldamento.

La Stiebel Eltron si prepara a licenziare

Il presidente del consiglio di sorveglianza, Ulrich Stiebel, ha ammesso che la sua azienda non sarà in grado di evitare "una misura di personale ora". Tuttavia, ha negato un rapporto del "Handelsblatt" secondo cui circa 1.000 dipendenti potrebbero essere interessati. "Sì, dobbiamo ridurre il personale, ma non su questa scala". Dal marzo, una parte della forza lavoro è in cassa integrazione. La Stiebel Eltron ha circa 2.600-2.700 dipendenti nei suoi stabilimenti tedeschi e circa 5.500 in tutto il mondo, secondo un portavoce dell'azienda.

Durante la sua visita, Habeck ha parlato anche con circa 25 rappresentanti dell'IG Metall e del consiglio di fabbrica, che si erano riuniti. Hanno richiesto, tra le altre cose, una politica più prevedibile e sollievo per le aziende energivore.

Habeck ha sottolineato l'importanza dei produttori tedeschi come la Stiebel Eltron nella transizione verso soluzioni di riscaldamento a basse emissioni di carbonio. Con il calo delle vendite di pompe di calore quest'anno, Habeck ha riconosciuto le sfide

Leggi anche: