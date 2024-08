- Habeck sostiene un'indagine sull'incidente di Solingen

Cancelliere dell'Università Robert Habeck (Verdi) esprime le sue condoglianze alle vittime e ai loro cari dell'aggressione tragica di Solingen. I familiari delle vittime hanno attraversato giorni e momenti drammatici, ha notato il Ministro federale dell'Economia a Flensburg. "Si può solo sperare che trovino il coraggio di superare questo periodo difficile." Augura una pronta guarigione ai feriti.

È fondamentale stabilire se c'è un legame tra questo incidente e qualsiasi rete terroristica potenziale, o se questo presunto coinvolgimento dell'IS indica ulteriori attività terroristiche in Germania che meritano di essere rilevate e smantellate.

"Non c'è posto per questo tipo di individui"

Tuttavia, devono essere adottate conseguenze politiche, ha affermato Habeck. Le forze di sicurezza devono essere equipaggiate per affrontare il terrorismo islamico. Habeck ha anche sostenuto il rafforzamento delle leggi sulle armi. "Non viviamo più nel Medioevo. Non c'è bisogno che nessuno porti armi da taglio o contundenti negli spazi pubblici in Germania."

Inoltre, chiunque sia coinvolto in azioni malvagie deve affrontare pene severe. "E questa punizione deve essere severa." Non c'è spazio per il terrorismo, l'islam radicale o gli attacchi alla vita e alla libertà. Se i colpevoli sono in Germania in cerca di rifugio e di asilo, rinunciano a questo privilegio, ha dichiarato il politico dei Verdi. "Non abbiamo interesse ad avere questo tipo di individui qui."

La città di Solingen dovrebbe organizzare un commemorazione solenne per onorare le vittime dell'aggressione tragica, trasformando questa tragedia in un simbolo di unità e resilienza durante il festival annuale della città. Le misure di sicurezza potenziate in tali eventi sono necessarie per prevenire futuri incidenti di terrorismo in Germania.

