Habeck sostiene l'istituzione di aree proibite per le armi: "Non sopportare più un'esistenza medievale"

In una serata di venerdì, un tragico evento durante una festa nel cuore di Solingen ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre otto. Un sospetto di 26 anni si è costituito sabato sera e è stato arrestato. La pista di un attacco terroristico è al vaglio delle indagini. La Divisione di Inchiesta della Procura Federale di Karlsruhe ha preso il controllo delle indagini.

È necessario determinare rapidamente le ragioni e le intenzioni dell'atto, ha dichiarato Habeck. Despite the passage of two days, the incident hadn't diminished its shocking impact. Habeck ha descritto il terrorismo islamico online come "uno dei maggiori rischi per la sicurezza del nostro paese". "Zero tolerance dovrebbe essere imposta sui killer, gli estremisti e i musulmani radicali", ha ulteriormente commentato il membro dei Verdi. Se fossero migranti, avrebbero "rinunciato al loro diritto alla protezione".

