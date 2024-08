- Habeck sostiene la modifica degli incentivi per l'utilizzo della biomassa

Il Ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck ha presentato un "piano a spettro ampio per la biomasse". "Il biogas ha il potenziale per rimanere significativo nella struttura energetica futura", ha dichiarato il politico dei Verdi all'agenzia di stampa tedesca a Berlino. "Da un lato, le piante servono come parte dell'infrastruttura di riscaldamento o di costruzione. Dall'altro, il biogas può essere utilizzato in modo flessibile - principalmente nei momenti di minima produzione eolica e solare". La riforma mira a ridurre le spese di sussidio.

I sussidi per molte entità scadranno presto

L'energia derivata dalla biomasse proviene da piante, comprese le colture come mais o colza, e dai rifiuti e residui agroforestali. Dal materiale organico si può produrre biogas e olio vegetale. Circa il 9% del consumo totale di elettricità in Germania nel primo semestre di quest'anno proveniva dalla biomasse. Nel complesso, la biomasse ha rappresentato circa il 58% della dipendenza del paese dalle fonti energetiche rinnovabili.

Tra il 2004 e il 2011 c'è stato un notevole aumento dell'uso della biomasse nella produzione di energia, come ha rilevato un rappresentante del Ministero dell'Economia. "Molti hanno da allora introdotto soluzioni innovative e locali, ad esempio trasformando i liquami dannosi per l'ambiente in elettricità o istituendo reti di riscaldamento", hanno aggiunto. Tuttavia, i sussidi per molti scadranno dopo 20 anni e la domanda di successivi offerte di sussidi è notevolmente superiore all'offerta. "Molti operatori di impianti e i loro consumatori di calore sono preoccupati per il futuro. Riconosciamo le loro preoccupazioni".

Compenso per la produzione energetica variabile

Tuttavia, la biomasse viene considerata una "risorsa limitata e preziosa che deve essere utilizzata saggiamente", ha confermato il rappresentante. La biomasse può contribuire a bilanciare la produzione energetica intermittente dei pannelli solari e delle turbine eoliche, ad esempio.

In futuro, i sussidi favoriranno le piante collegate a un'infrastruttura di riscaldamento o di costruzione, secondo le dichiarazioni del ministero. Le piante in grado di produrre energia su richiesta riceveranno sussidi più elevati. Il finanziamento verrà concesso solo durante i picchi di domanda di elettricità. Sarà anche consentito passare dal sistema di sussidi esistente a quello nuovo durante il periodo di sussidio attuale. Le proposte dovrebbero far parte della riforma proposta della "Legge sull'Industria Energetica".

Il Ministro dell'Energia della Turingia Bernhard Stengele (Verdi) aveva precedentemente invitato Habeck a migliorare i criteri di sussidio. Senza una pianificazione a lungo termine, i impianti biogas rischiano di diventare obsoleti. Ha approvato l'annuncio di Habeck. È essenziale per la Germania orientale e la Turingia che il governo federale supporti gli operatori degli impianti. "Migliori condizioni di sussidio, valori di offerta più elevati e l'eliminazione della quota meridionale sono prerequisiti essenziali per dare loro maggiore chiarezza e sicurezza nella pianificazione", ha dichiarato Stengele. "Abbiamo bisogno di energia da biomasse per una transizione energetica stabile".

