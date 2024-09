- Habeck sostiene che la CDU abbraccia il populismo: "Il divario tra Merkel e Merkel continua ad allargarsi"

Il Ministro dell'Economia Robert Habeck della Germania ha criticato aspramente la CDU per il suo inquietante zelo verso il populismo. "L'Unione, sono tutti alla deriva ora," ha dichiarato in un evento elettorale a Potsdam. Finché "Merkel era al comando," il partito sapeva cosa era "giusto." Ora, il "vuoto di Merkel" si sta ampliando quotidianamente. La CDU sta lottando per stare al passo con il populismo.

Il suo "genuino stupore" dopo le elezioni statali della Sassonia e della Turingia era "come i partiti storici con una solida tradizione inseguono ciò che sembra alla moda." "Il corso è completamente andato fuori strada," ha sottolineato Habeck. Chi insegue il populismo non lo indebolisce, ma lo rafforza. "Quello è il vero messaggio delle elezioni in Sassonia e Turingia."

Riguardo alla posizione della CDU sull'incompatibilità della collaborazione con la Sinistra nel parlamento statale, il politico dei Verdi ha dichiarato: L'attuale Presidente della Sinistra Bodo Ramelow è "essenzialmente solo un rappresentante del sindacato." Quella è la socialdemocrazia di sinistra che la Sinistra offre in Turingia. "Ma con Sahra Wagenknecht e il BSW, dovrebbe funzionare?", si è chiesto Habeck. Una donna che ha aderito alla SED nel 1989 e si schiera con Putin. Non può formare un'alleanza migliore di quella con la Sinistra o i Verdi, ha affermato Habeck. La CDU della Turingia ha annunciato che intende avviare colloqui esplorativi con il Bündnis Sahra Wagenknecht per una potenziale collaborazione.

