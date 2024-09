Habeck sostiene che il governo dovrebbe facilitare il finanziamento anticipato per l'espansione della rete.

Il Ministro tedesco dell'Economia Robert Habeck sta sostenendo la necessità che il governo tedesco anticipi i finanziamenti per l'ampliamento delle reti elettriche. Questi investimenti, ha sottolineato durante una visita allo stabilimento siderurgico elettrico Georgsmarienhütte, non riguardano solo il futuro prossimo, ma sono compiti per le generazioni future. Ha evidenziato la necessità di distribuire questi costi nel tempo, implicando che l'utilizzo di fondi statali per anticipare questi costi potrebbe abbassare le tariffe della rete ora. Il politico verde ha espresso il suo sostegno a questo piano, che aveva pianificato prima della sentenza della Corte costituzionale sul bilancio federale. Tuttavia, ha riconosciuto che l'organizzazione dei fondi dovrà essere ajustata.

L'ampliamento delle reti elettriche, principalmente dal nord al sud, è necessario per portare l'energia eolica alle regioni industriali dell'ovest e del sud. I costi di questo ampliamento vengono riversati sui prezzi dell'elettricità, causando un significativo aumento negli ultimi tempi e prevedendo un ulteriore aumento. Nelle famiglie private, le tariffe della rete rappresentano circa un quarto del prezzo dell'elettricità, ma nelle industrie come Georgsmarienhütte superano il 50%.

"Questo sta minando la nostra base", si è lamentato Alexander Becker, CEO di Georgsmarienhütte. Ha notato che una notevole parte degli investimenti pianificati non può essere implementata a causa di questi aumenti delle tariffe della rete, una tendenza che prevede continuerà. "Abbiamo urgentemente bisogno di un sollievo dalle tariffe della rete", ha sottolineato, avvertendo che senza di esso la società continuerà a perdere competitività.

Lo stabilimento siderurgico elettrico Georgsmarienhütte, che ha sostituito i forni a carbone con un forno a arco elettrico nel 1994 utilizzando i propri fondi, consuma attualmente tanta elettricità quanto l'intera città vicina di Osnabrück. La pianta produce acciaio da rottami e lo raffina ulteriormente. Per il cosiddetto raffinamento, una nuova pianta è stata messa in servizio all'inizio dell'anno, utilizzando elettricità rinnovabile invece di gas naturale. Un'altra pianta, finanziata dal Ministero dell'Economia, dovrebbe aprire entro la fine del 2026. Georgsmarienhütte genera circa due miliardi di euro di vendite con 6.000 dipendenti in 50 paesi.

I prezzi dell'energia in aumento, principalmente a causa degli aumenti delle tariffe della rete, stanno causando una notevole pressione su industrie come Georgsmarienhütte. Il piano di Habeck per anticipare i finanziamenti per l'ampliamento delle reti elettriche potrebbe potenzialmente abbassare queste tariffe della rete e fornire sollievo.

