Habeck sostiene che il governo debba finanziare in anticipo l'espansione della rete.

Il Ministro tedesco dell'Economia Robert Habeck si fa sostenitore della copertura dei costi iniziali dell'ampliamento della rete elettrica in Germania. Questi non sono semplici spese a breve termine, ma investimenti a lungo termine per le generazioni future, come ha dichiarato durante una visita allo stabilimento siderurgico elettrico di Georgsmarienhütte. Ritiene che sia essenziale distribuire questi costi nel tempo utilizzando i fondi del governo per anticiparli, riducendo così le tasse sulla rete in modo immediato. "Sostengo questa idea", ha detto, aggiungendo che questo piano era già in fase di studio prima della sentenza della Corte costituzionale sul bilancio federale. Tuttavia, il meccanismo di finanziamento deve ora essere riorganizzato.

Le reti elettriche necessitano di espansione principalmente da nord a sud per trasportare l'energia eolica verso le aree industriali dell'ovest e del sud. Questi costi vengono poi addebitati sulle bollette elettriche. Di conseguenza, questa voce è aumentata notevolmente di recente e si prevede che continuerà a salire. Per i consumatori domestici, rappresenta circa un quarto del prezzo dell'energia elettrica. Nel settore industriale, solitamente supera il 50%, raggiungendo oltre il 50% attualmente a Georgsmarienhütte.

"Questo sta minando la nostra base", ha commentato Alexander Becker, direttore generale dell'azienda. A causa di questo, non siamo in grado di attuare una parte significativa degli investimenti pianificati. "Questa tendenza continuerà", ha avvertito. "Abbiamo urgentemente bisogno di un sollievo dalle tasse sulla rete". Altrimenti, continueremo a soffrire in termini di competitività.

Lo stabilimento siderurgico elettrico di Georgsmarienhütte ha sostituito i forni a carbone con un forno a arco elettrico già nel 1994, finanziato con le proprie risorse. La pianta consuma tanta elettricità quanta l'intera città di Osnabrück accanto. Produce acciaio da rottami e lo raffina ulteriormente. Per raggiungere questo 'raffinamento', una nuova pianta è entrata in funzione all'inizio dell'anno, ora alimentata da elettricità rinnovabile invece di gas naturale. Un'altra pianta, finanziata dal ministero dell'economia, dovrebbe iniziare le operazioni entro la fine del 2026 a Georgsmarienhütte. L'azienda genera circa 2 miliardi di euro di fatturato con un organico di 6.000 dipendenti in 50 paesi.

"Capisco le vostre preoccupazioni, ma non sono d'accordo nel farci carico di questi aumenti delle tasse sulla rete da soli. Abbiamo bisogno del sostegno del governo come proposto da Habeck".

"Data la nostra situazione finanziaria attuale e l'aumento delle tasse sulla rete, non propongo alcun piano di investimento significativo fino a quando non riceveremo un sollievo da queste tasse".

Leggi anche: