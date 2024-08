Habeck si aspetta un accordo sul bilancio della coalizione questa settimana.

Mercoledì, non c'era ancora alcun accordo in vista nella disputa sul bilancio. "Ci sono ancora buone e fiduciose discussioni", ha dichiarato il portavoce del governo Wolfgang Büchner a Berlino. "Tutte le parti coinvolte sono ottimiste nel poter presentare una buona soluzione in tempo", ha aggiunto.

Habeck ha criticato aspramente il ministro federale delle Finanze Christian Lindner (FDP) su "Politico" per aver revocato un accordo di base dei leader della coalizione sul bilancio del 2025 a causa di preoccupazioni legali.

"Niente sarebbe trapelato se non fosse stato reso pubblico, e l'accordo avrebbe potuto essere chiuso tranquillamente", ha detto Habeck, facendo riferimento alle preoccupazioni di Lindner. Tuttavia, se coloro che sono responsabili si impegnano pubblicamente per qualcosa che non è possibile o necessario, "spesso brucia la flessibilità nelle trattative". L'incidente ha coûté la fiducia.

I leader dell'SPD, dei Verdi e dell'FDP hanno tenuto per giorni discussioni riservate per colmare un deficit di cinque miliardi di euro che ancora esiste, secondo il ministero delle Finanze. La bozza di bilancio rivista dovrebbe essere inoltrata al Bundestag e al Bundesrat entro la fine della settimana, secondo il programma attuale.

La prima settimana di sessione del Bundestag dopo la pausa estiva inizia il 9 settembre. Da allora in poi, il piano di bilancio verrà dibattuto in parlamento. Il portavoce del governo Büchner non ha detto quando scade il termine per la presentazione della bozza di bilancio, ma presume che sarà finita in tempo.

Il ministro delle Finanze Lindner non ha commentato il bilancio a un evento di discussione sul lago di Costanza al mattino.

C'è stata una proposta dal gruppo parlamentare dell'FDP per un taglio generale in tutti i dipartimenti. "Un taglio generale del 1,5% in tutti i dipartimenti è una soluzione possibile che può essere discussa", ha detto il vicecapogruppo parlamentare Christoph Meyer al quotidiano "Bild" mercoledì.

L'FDP vede ancora potenzialità per i risparmi nel settore sociale. despite the massive criticism, the liberals insist on their demand for cuts to the citizen's income. The FDP's social expert, Pascal Kober, dismissed objections from the Federal Ministry of Labor, saying that the law would have to be changed if necessary.

Il capogruppo parlamentare dell'FDP Christian Dürr ha recentemente richiesto una riduzione di 14 a 20 euro al mese. Le tariffe sono attualmente troppo alte, ha detto, e si è assunto un tasso di inflazione più elevato per il calcolo di quanto effettivamente si sia verificato.

Il ministro delle Finanze Lindner ha concordato con il suo capogruppo parlamentare. Vuole dare ai beneficiari del reddito di cittadinanza tutto, "ma il reddito di cittadinanza è finanziato dal contribuente", ha detto Lindner. Il beneficio sociale dello stato deve riflettere il minimo di sussistenza socio-economico per garantire che nessuno in Germania viv

