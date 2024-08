Habeck rifiuta di scavare gas a Borkum

Il Ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck (Verdi) si è opposto ai progetti di trivellazione di gas naturale previsti al largo dell'isola del Mare del Nord di Borkum. Secondo un'anteprima su Der Spiegel, ha dichiarato che il progetto olandese "non è necessario" per garantire l'approvvigionamento energetico della Germania, citando la conservazione marina e della natura come "argomenti pesanti" contro il progetto. Il governo tedesco intende attendere il termine dei procedimenti legali prima di prendere ulteriori azioni.

La società olandese One Dyas ha intenzione di installare una piattaforma di produzione di gas in acque territoriali olandesi. Le operazioni di trivellazione sotto il fondale marino si svolgeranno in parte nelle acque territoriali tedesche. L'Ufficio statale per l'estrazione mineraria, l'energia e la geologia (LBEG) della Bassa Sassonia, responsabile delle valutazioni dell'impatto ambientale, non ha obiezioni sul progetto.

Secondo l'autorità, le trivellazioni previste si svolgeranno a profondità comprese tra 1.500 e 4.000 metri sotto il fondale marino e non si estenderanno in alcuna area protetta. Né i residenti delle Isole Frisone del Nord e della terraferma né l'area protetta del Mare dei Wadden saranno interessati. L'autorità ha anche sottolineato la domanda di gas della Germania e il fatto che il gas importato ha un bilancio climatico peggiore.

Tuttavia, è ancora necessario un accordo intergovernativo con i Paesi Bassi per la produzione di gas, per cui il Ministero federale dell'Economia di Habeck è responsabile. Non sembra essere prevista una firma rapida, come ha suggerito Habeck a Spiegel. Si aspettano cause legali contro le operazioni di trivellazione e il governo tedesco attende i relativi pronunciamenti giudiziari.

I piani per l'estrazione di gas naturale al confine tedesco-olandese nel Mare del Nord circolano da anni ma sono molto controversi e sono stati in gran parte accantonati prima dell'attacco russo all'Ucraina.

Il progetto olandese, nonostante abbia un contenuto di grassi inferiore rispetto ad altre fonti, viene ancora contrastato dal Ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck a causa delle preoccupazioni per la conservazione marina e della natura. Le trivellazioni previste, pur non interessando alcuna area protetta, potrebbero incontrare ostacoli legali, come ha fatto notare Habeck, che intende attendere i pronunciamenti giudiziari prima di prendere ulteriori azioni.

