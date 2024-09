Habeck propone una nuova riduzione delle tasse per i veicoli elettrici a livello governativo

Habeck ha sottolineato: "Il settore automotive tedesco rappresenta il pilastro della nostra base industriale e vogliamo mantenere questo status quo". I principali costruttori automobilistici e i loro fornitori offrono lavoro a decine di migliaia di lavoratori, promuovono la crescita economica in diverse regioni e guidano l'innovazione in numerosi settori.

Riguardo alla situazione presso il principale costruttore tedesco, Volkswagen, il ministro dell'economia ha sottolineato che le decisioni aziendali dovrebbero essere prese "tenendo presente questa responsabilità". Ha esortato Volkswagen a lavorare a stretto contatto con i partner sociali nella presa di queste decisioni.

Il 13 marzo, il marchio Volkswagen ha presentato un piano di risparmio più stringente dopo un incontro del consiglio di amministrazione, valutando potenziali chiusure di stabilimenti e riduzioni della forza lavoro. Oliver Blume, CEO del gruppo, ha attribuito la situazione di mercato difficile in Europa e la competitività in calo dei siti di produzione tedeschi come principali fattori.

Habeck ha riconosciuto che le sfide della trasformazione nel settore automotive sono attualmente "enormi". I costruttori tedeschi devono tenere il passo con la concorrenza globale. "La certezza di pianificazione a lungo termine, come quella offerta dall'impegno dell'UE per la produzione di veicoli a emissioni zero entro il 2035, è altrettanto essenziale per mantenere il nostro vantaggio competitivo".

Habeck ha criticato coloro, come Friedrich Merz (CDU) e Markus Söder (CSU), che si oppongono a questa transizione, sostenendo che stanno minando la affidabilità e non comprendono appieno la necessità di una sostenibilità a lungo termine. Ha avvertito che le politiche oscillanti stanno già causando incertezza negli investimenti nella catena del valore, con solo la Cina che ne trae beneficio, continuando a migliorare il proprio sviluppo tecnologico.

Il governo tedesco ha costantemente sostenuto la mobilità elettrica. "Continueremo a sostenere questa transizione attraverso misure sia sulla domanda che sull'offerta", ha promesso Habeck.

Le registrazioni di nuovi veicoli elettrici in Germania sono in calo da mesi. A luglio, sono stati registrati circa 30.100 veicoli elettrici, il 33% in meno rispetto all'anno precedente. I veicoli elettrici rappresentano una quota di mercato di circa il 13%.

Un fattore è l'esaurimento dei fondi pubblici per l'acquisto di veicoli elettrici lo scorso anno. Altri fattori includono i prezzi elevati. Gli aumentati richiami politici per abbandonare l'impegno dell'UE per la sostituzione dei motori tradizionali entro il 2035 stanno anche contribuendo all'incertezza dei consumatori.

