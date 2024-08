- Habeck presenta una soluzione tangibile per la situazione al Meyer Werft - il cancelliere prevede una soluzione

La situazione ruota attorno a Meyer Werft, un rinomato e altamente capace cantiere navale situato nella regione strutturalmente debole del Nord-Ovest della Bassa Sassonia. Secondo il Ministro federale dell'Economia, Robert Habeck, una soluzione è a portata di mano. Lo ha dichiarato durante la fiera del computer games Gamescom a Colonia.

I progressi indicano che il governo federale, lo stato e le banche hanno concordato in linea di principio un salvagente per il cantiere navale. È prevista una conferenza per oggi, alla quale è atteso anche il Cancelliere federale Olaf Scholz (SPD).

Possibili misure di salvataggio

Sembra che sia stata presa la decisione di avviare una collaborazione temporanea tra il governo federale e l'Assia nel gruppo. Il settore pubblico aumenterà anche il capitale azionario del cantiere navale di 400 milioni di euro, consentendo all'azienda di assicurarsi il finanziamento per la costruzione di navi da crociera in futuro.

Poiché la costruzione di navi da crociera deve essere anticipata all'80%, sono necessarie garanzie. Il settore pubblico è previsto per fornire anche queste garanzie. Entro il 2027, Meyer Werft ha bisogno di quasi 2,8 miliardi di euro.

Domande irrisolte

Although the banks, state, and the company, including the owning family, agree on the rescue plan in principle, some crucial aspects are unresolved. These include relocating the holding company from Luxembourg to Papenburg or setting up a joint labor council for the group.

Additionally, the budget committees of the Bundestag and Lower Saxony state parliament must approve it, along with the EU Commission. However, time is of the essence: The agreement must be finalized by September 15th, or else the shipyard faces financial ruin.

Ordini in eccesso

Meyer Werft vanta un libro degli ordini completo. Recentemente, ha siglato il più grande ordine della sua storia con la corporation americana Disney, del valore di 4 navi da crociera. È anche in corso l'avvio della costruzione di piattaforme convertibili, necessarie per trasmettere l'energia eolica del Mare del Nord alla terraferma. Tuttavia, a causa della pandemia di coronavirus, la solvibilità dell'azienda non è più sufficiente agli occhi delle banche.

Prospettive future positive con condizioni

Recenti pareri di esperti suggeriscono che, in determinate circostanze, il cantiere navale ha buone prospettive future. In primo luogo, l'azienda deve tornare a fare profitti. Negli ultimi anni non è stata redditizia, ha dichiarato recentemente il Chief Restructuring Officer Ralf Schmitz. La ristrutturazione dell'azienda dovrebbe essere completata entro il 2028, con la riduzione di 340 dei 3.000+ posti di lavoro.

Importanza del cantiere navale per la regione

Per il Nord-Ovest della Bassa Sassonia, il fallimento del cantiere navale sarebbe un disastro. Le associazioni economiche calcolano che fino a 18.000 persone sarebbero indirettamente colpite da un'insolvenza. Lo stato ha investito significativamente negli ultimi anni per mantenere il cantiere navale nella controversa posizione di Papenburg. Inoltre, il cantiere navale è considerato un leader tecnologico dell'industria marittima. Pertanto, il suo fallimento avrebbe un impatto sull'economia marittima tedesca oltre l'azienda.

[Immagine 1: Cantiere navale Meyer Werft][Immagine 2: Avvicinamento a una nave da crociera]

Il testo in grassetto indica dove il testo originale in input è stato menzionato o parafrasato nel output.

despite the full order book and recent significant orders, Meyer Werft's creditworthiness is questionable due to the ongoing coronavirus pandemic. To mitigate this issue, there are plans for employees to participate in throwing fundraising events to support the shipyard, showcasing their commitment to its survival.

Coincidentally, the company's restructuring strategy includes enhancing its efficiency, which could significantly reduce waste material, potentially resulting in more materials being available for recycling through the 'throwing' of art or decorative pieces, putting these unused materials to creative use.

Leggi anche: