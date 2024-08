Habeck: la crisi economica non può essere terminata con uno scatto di dito

L'economia tedesca è attualmente in recession con un piede. La ripresa attesa è stata ripetutamente rimandata. Il ministro dell'Economia Habeck vede diverse ragioni per questo. "La Cina sta vacillando" e mancano gli investimenti. Tuttavia, è ottimista che l'iniziativa di crescita avrà effetto.

La debolezza dell'economia tedesca è più persistente di quanto previsto dal governo del semaforo, secondo il vice cancelliere Robert Habeck. La ripresa è stata ripetutamente rimandata, nonostante più volte avesse segnalato la luce alla fine del tunnel, ha detto il ministro dell'economia a Berlino ai giornalisti. Ciò è anche dovuto alla forte dipendenza dal commercio con la Cina.

"La Cina sta vacillando", ha detto il politico dei Verdi. Inoltre, mancano gli investimenti nell'infrastruttura necessari e la carenza di lavoratori qualificati è stata affrontata troppo tardi. "Tutto questo ora si fa sentire e non è qualcosa che può essere risolto con un batter di ciglia."

L'economia tedesca è attualmente in recessione. Il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,1 percento nel secondo trimestre, dopo essere cresciuto dello 0,2 percento nei primi tre mesi dell'anno. Due trimestri negativi consecutivi sono definiti recessione tecnica.

Misure per rafforzare la posizione

Habeck ha detto che sono necessari più incentivi per gli investimenti. Almeno, si possono aspettare tassi di interesse più bassi nel secondo semestre dell'anno. Inoltre, le misure per rafforzare la posizione - l'iniziativa di crescita - devono essere implementate. "Quelle dovrebbero ora anche arrivare velocemente". Spera che il Bundesrat si unirà questa volta.

49 misure individuali sono previste per rendere la Germania più attraente per le aziende e gli investitori nonché per i lavoratori qualificati stranieri. La coalizione del semaforo di SPD, Verdi e FDP conta sul pacchetto di misure per portare a una crescita aggiuntiva di circa mezza percentuale l'anno prossimo. Ciò sarebbe pari a 26 miliardi di euro di prodotto interno lordo aggiuntivo. Gli economisti sono scettici sul fatto che questo possa essere raggiunto.

Nel rapporto mensile del Ministero dell'Economia, si è affermato che le condizioni per un revival nel secondo semestre dell'anno sono ancora date. I nuclei familiari hanno più denaro disponibile a causa dei tassi di inflazione in calo e dei contemporanei aumenti salariali nella contrattazione collettiva.

La Germania come freno

Guardano anche meno pessimisticamente al futuro. "Così, gli impulsi per l'economia potrebbero venire dal consumo privato nel secondo semestre dell'anno". Il rovesciamento dei tassi d'interesse iniziato dalla Banca centrale europea dovrebbe anche diventare sempre più evidente. Recenti indagini della BCE indicano un'inversione di tendenza nella domanda di credito in Germania. Ciò segnala un revival degli investimenti. All'interno della zona euro, la Germania è attualmente un freno.

Il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,3 percento nei mesi di aprile a giugno rispetto al primo trimestre, come ha riferito l'ufficio statistico europeo Eurostat. All'inizio dell'anno, l'aumento è stato anche dello 0,3 percento. L'economia in Francia ha performato meglio con un aumento dello 0,3 percento. L'Italia ha avuto un aumento dello 0,2 percento. Il prodotto interno lordo della Spagna è addirittura aumentato dello 0,8 percento.

La coalizione del semaforo riconosce la persistente debolezza economica dovuta a

Leggi anche: