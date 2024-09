Habeck introduce nuovi incentivi per promuovere l'adozione di veicoli elettrici

Il brusco arresto degli incentivi ambientali ha portato a un calo delle vendite di veicoli elettrici in Germania. Il governo federale sembra ora intenzionato a invertire questa tendenza e a stimolare le vendite. La situazione alla Volkswagen potrebbe aver contribuito a questa decisione.

Il ministro dell'Economia Robert Habeck ha annunciato nuovi tagli fiscali per i veicoli elettrici. "Stiamo lavorando su ulteriori tagli fiscali per le auto elettriche nell'ambito dell'iniziativa per la crescita", ha spiegato il politico verde. Fonti del Ministero dell'Economia suggeriscono che il gabinetto potrebbe discutere di questo già domani. "L'industria automotive è un componente chiave della base industriale della Germania e vogliamo mantenerla tale". I principali costruttori automobilistici e i loro fornitori forniscono lavoro a decine di migliaia di persone, stimolano la crescita in diverse regioni e guidano l'innovazione in vari settori.

Riguardo alla situazione di Volkswagen, Habeck ha dichiarato che "le decisioni aziendali come quelle attualmente in discussione" dovrebbero essere prese "nell'interesse di questa responsabilità". Ha esortato VW a prendere decisioni in stretta consultazione con i sindacati dei lavoratori.

La marca principale VW ha annunciato un piano di austerità più stretto il giorno precedente dopo un incontro di gestione e non ha escluso più la chiusura degli impianti e i licenziamenti. Il CEO Oliver Blume ha attribuito questo alla situazione difficile nel mercato europeo dell'auto e alla diminuzione della competitività dei siti di produzione tedeschi.

"L'Unione ha poca comprensione della sostenibilità futura"

Habeck ha spiegato che gli sforzi di trasformazione per l'industria automotive sono "attualmente massicci". I costruttori di automobili tedeschi devono competere a livello globale. "Un fattore chiave per la localizzazione è anche la sicurezza a lungo termine della pianificazione" - come quella promessa dall'obbligo dell'UE che solo i veicoli a zero emissioni di CO2 possono essere immatricolati per la prima volta dal 2035 in poi.

"Coloro che, come Friedrich Merz e Markus Söder, sostengono il ritiro, stanno perdendo credibilità e dimostrano una scarsa comprensione della sostenibilità futura", ha criticato Habeck, riferendosi ai leader della CDU e della CSU. Una strategia di capovolgimento è dannosa e ha già causato incertezza significativa negli investimenti nella catena di fornitura. "Solo la Cina ne trae beneficio, ulteriormente espandendo il proprio sviluppo tecnologico".

Il governo federale ha promosso la mobilità elettrica per anni. "Continueremo a sostenere la trasformazione con misure sia sulla domanda che sull'offerta", ha promesso Habeck.

Le immatricolazioni di auto elettriche stanno diminuendo

Le immatricolazioni di auto elettriche in Germania sono in calo da diversi mesi - a luglio sono state immatricolate circa 30.100 auto elettriche, un terzo in meno rispetto all'anno precedente. La quota di mercato dei veicoli elettrici puri è così poco sotto il 13 percento.

Una ragione è la fine del finanziamento pubblico per l'acquisto di auto elettriche lo scorso anno. La coalizione a traffico ha sorprendentemente e improvvisamente eliminato il bonus ambientale. Questo aveva recentemente raggiunto un importo di 4.500 euro per un prezzo di lista netto del modello di base dell'auto di 40.000 euro e di 3.000 euro per un prezzo di lista netto di oltre 40.000 euro a 65.000 euro.

Le sovvenzioni statali per l'acquisto di veicoli elettrici a basse emissioni di carbonio erano state precedentemente finanziate dal Fondo per il clima e la trasformazione (KTF). Tuttavia, la Corte costituzionale federale ha ritirato 60 miliardi di euro dal KTF. Fino a quel momento, erano stati pagati circa 10 miliardi di euro per circa 2,1 milioni di veicoli elettrici nell'ambito del bonus ambientale dal 2016, secondo i dati del ministero.

Altre ragioni per il calo attuale delle vendite sono i prezzi elevati. Gli appelli sempre più pressanti della politica per un allontanamento dalla fase

