Habeck intende intensificare il sostegno alla costruzione navale marittima attraverso ulteriori sovvenzioni governative.

Dopo il salvataggio del governo di Meyer Werft, il politico dei Verdi Robert Habeck ha suggerito un potenziale futuro sostegno politico per l'industria della costruzione di navi. Ha dichiarato: "Dovremo potenziare il settore della costruzione di navi in vari altri aspetti". Durante un incontro presso Meyer Werft di Papenburg, ha sottolineato che questa azienda, leader nel mercato globale delle navi da crociera, deve essere preservata. "Questo particolare segmento non possiamo permetterci di perderlo", ha ribadito.

Ha evidenziato l'importanza di più aspetti per le aree costiere. "Non è solo un cantiere navale", ha notato. Ha sottolineato l'importanza del sito innovativo di Papenburg, sede di strutture di formazione, per numerosi altri settori. Inoltre, il cantiere contribuirà alla creazione di piattaforme trasformatrici offshore per l'energia eolica. Queste piattaforme sono elementi cruciali della transizione energetica e dovrebbero essere costruite idealmente in Germania o in Europa, non in Cina.

La scorsa settimana, il governo federale e la Bassa Sassonia hanno completato il salvataggio del cantiere navale in difficoltà. Purtroppo, questa operazione ha comportato la perdita di circa 340 dei 3400 posti di lavoro, una situazione che il governo sta cercando di gestire nel modo più responsabile possibile. Insieme, il governo federale e la Bassa Sassonia stanno investendo 400 milioni di euro in capitale e acquisendo temporaneamente circa l'80% della proprietà del cantiere. Inoltre, il settore pubblico garantisce prestiti bancari per circa 2 miliardi di euro. Entro il 2028, la famiglia Meyer deterrà circa il 20% del cantiere, mantenendo una specie di opzione di riacquisto. Questa mossa mira a garantire la stabilità del cantiere almeno fino al 2028.

Despite having sufficient orders, the company relies on banks for pre-financing, which have recently been reluctant to provide this financing. As a result, the government has now stepped in with capital and guarantees.

