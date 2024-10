Habeck giustifica l'incentivo di 1.000 euro

Per incoraggiare le persone disoccupate da lungo tempo, il governo ha proposto di offrire un incentivo di 1000 euro dopo un anno di lavoro. Tuttavia, questo piano ha suscitato un forte dissenso, con il Ministro dell'Economia Habeck che difende con fermezza la sua posizione.

Habeck sostiene il programma di "finanziamento booster", progettato per sostenere le persone disoccupate da lungo tempo che trovano lavoro, nonostante la resistenza all'interno della coalizione. Lo considera un'iniziativa pratica e sensata che beneficia sia gli individui che le strutture sociali, nonché l'economia nazionale.

Habeck osserva che l'idea proviene dalla ricerca sul lavoro e ha ricevuto l'approvazione collettiva dei partner della coalizione e del gabinetto. Si chiede perché i membri della coalizione debbano ritirarsi dagli accordi comuni di fronte alle critiche.

Di recente, il governo ha introdotto regolamenti più severi per il sostegno al reddito di disoccupazione. I refrattari al lavoro dovranno affrontare sanzioni più severe in futuro. L'iniziativa di "finanziamento booster" è inclusa in queste riforme. Le persone disoccupate da lungo tempo che trovano un lavoro a tempo pieno all'interno di una posizione socialmente assicurata dopo dodici mesi potrebbero essere idonee per un pagamento una tantum di 1000 euro, con la politica che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.

All'interno della coalizione stessa, c'è molta critica

Il rappresentante delle politiche sociali dell'SPD, Martin Rosemann, sostiene l'interruzione del "finanziamento booster". Dopo le critiche da tutte le fazioni della coalizione, Rosemann ha dichiarato a "Bild": "Il finanziamento booster era una richiesta specifica di Robert Habeck. In quanto esperto di politica del lavoro dell'SPD, condividiamo le preoccupazioni del Ministero del Lavoro per le costanti apprensioni".

Il segretario generale della CSU, Martin Huber, respinge l'incentivo di 1000 euro come "beffa per coloro che lavorano da anni". La coalizione rischia di causare disordini sociali e alimentare le tensioni esistenti, ha osservato Huber con "Bild". Analogamente, l'ala del lavoro della CDU ha criticato l'iniziativa: "Questo deluderà sicuramente chi lavora cinque o sei giorni alla settimana e ancora trova difficile far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie con la propria retribuzione", ha dichiarato il presidente del CDA, Dennis Radtke, in un'intervista con i giornali del gruppo Funke.

Un'altra voce scettica è venuta dall'FDP. Il portavoce della politica di bilancio Frank Schäffler ha commentato: "Questo progetto è assurdo. Le spese sono già alle stelle. L'incentivo deve essere abolito nel Bundestag". Anche all'interno del suo stesso partito, Habeck incontra resistenza: l'esperto di politica del lavoro dei Verdi Frank Bsirske non ritiene necessario l'incentivo. Ha dichiarato inoltre a "Bild": "La maggior parte delle persone che percepiscono il sostegno al reddito accetterà un lavoro se gliene viene data la possibilità".

