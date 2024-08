Habeck esprime il suo malcontento per i segnali stradali, mostrando la sua frustrazione.

Il Vicecancelliere Robert Habeck considera le divergenze all'interno della coalizione del semaforo un ostacolo per la ripresa economica. Ha notato in un dialogo pubblico che questi dissidi sono dannosi, addirittura un impedimento alla crescita economica della Germania. Il politico dei Verdi ha espresso preoccupazione per l'incertezza riguardo all'attuazione delle decisioni. Il Cancelliere Olaf Scholz, il Ministro delle Finanze Christian Lindner e Habeck stesso sono consapevoli di questo problema.

Scholz ha anche riconosciuto le sfide nella cooperazione della coalizione. Nonostante la coalizione del semaforo abbia proposto diverse leggi per modernizzare il paese, "tutte queste decisioni sono state difficili da prendere", ha dichiarato Scholz nel programma SAT.1 ":newstime Spezial" in onda quella sera. Le continue discussioni all'interno della coalizione distraggono dal vero progresso: "Si deve sempre temere che il fumo della battaglia, per così dire, oscuri ciò che è realmente accaduto".

Habeck ha anche risposto alle dichiarazioni di Lindner nel dialogo pubblico. Il leader dell'FDP aveva escluso la partecipazione del suo partito in una possibile coalizione sotto la guida dei Verdi. "Sì, siamo d'accordo su questo", ha risposto Habeck. "Se mai diventerò Cancelliere, Christian Lindner non sarà Ministro delle Finanze". Habeck è visto come il candidato dei Verdi più probabile per le prossime elezioni federali. Lindner, Habeck e Scholz hanno avuto trattative difficili per un nuovo compromesso di bilancio per il 2025.

La Germania sta attraversando una fase di rallentamento economico. La coalizione del semaforo ha pianificato misure per stimolare l'economia, ma finora nulla è stato attuato. Il leader dell'FDP Lindner ha descritto i negoziati di bilancio all'interno del governo federale come "straordinariamente difficili". "Abbiamo raggiunto i nostri limiti in ogni senso e le differenze politiche ci sono". Il leader dei Verdi Omid Nouripour ha definito la coalizione del semaforo "una coalizione di transizione dopo l'era di Merkel".

Il bilancio proposto dal governo contiene ancora miliardi di deficit. Tra i temi controversi ci sono la sicurezza di base per i bambini, il freno al debito e il reddito di cittadinanza. Habeck ha suggerito che avrebbero esplorato un nuovo tentativo per trovare una soluzione. Poi si sarebbe visto "se sarebbe migliorato un po' verso la fine di questa legislatura". Questo è ciò che Habeck spera.

Tuttavia, Habeck ha anche criticato il Ministro-Presidente della Baviera Markus Söder. "Non posso più prendere sul serio Markus Söder per quanto riguarda il contenuto", ha detto Habeck all'incontro con i cittadini nel suo ministero. Il ministro dell'economia è stato chiesto perché Söder sospettava discriminazione nelle domande di localizzazione, come la costruzione di una rete di idrogeno.

La Baviera dipende dal resto della Germania per gli affari energetici. Habeck ha fatto notare il ritardo della Baviera nello sviluppo dell'energia eolica. Le leggi federali ora si applicano anche alla Baviera. Le aziende in Baviera avevano dichiarato due anni fa che l'espansione eolica doveva essere ampliata, le regolamentazioni di blocco dovevano essere rimosse e lo avevano attuato.

Le linee elettriche in costruzione dalla Germania del Nord, Est e Ovest verso la Baviera sono destinate a fornire energia alla Baviera. Le tubazioni di idrogeno saranno anche riempite nel nord. "Quindi, se qualcuno ha motivo di dire: 'Grazie Germania per aiutarci a far funzionare la nostra economia', è Markus Söder. Dire che lo stiamo svantaggiando dimostra una profonda ignoranza".

Il segretario generale della CSU Martin Huber ha risposto alle osservazioni di Habeck: "Robert Habeck è il peggior ministro dell'Economia che la Repubblica Federale abbia mai avuto". La sua mancanza di pianificazione è "il chiodo

