- Habeck denuncia gli atti di violenza contro i partecipanti all'evento.

Il funzionario del governo Robert Habeck (Verdi), insieme ad altri politici, ha criticato con fermezza l'incidente di accoltellamento mortale durante la celebrazione della città di Solingen. "Attaccare persone che erano lì solo per divertirsi è riprovevole", ha detto il Vicecancelliere a Berlino. Ha espresso il suo sostegno e la sua solidarietà alle famiglie delle vittime e ha augurato una pronta guarigione ai feriti. "È rassicurante che le forze dell'ordine stiano facendo il massimo sforzo per trovare il colpevole il prima possibile", ha continuato.

La ministra degli Esteri dei Verdi, Annalena Baerbock, ha espresso il suo shock. I suoi pensieri erano con le famiglie e gli amici delle vittime, lo ha condiviso su X. "Sono grata alle forze dell'ordine che stanno attivamente lavorando per rintracciare il colpevole", ha dichiarato. Il leader del gruppo parlamentare della CSU, Alexander Dobrindt, ha descritto l'incidente di Solingen come orribile e sconvolgente. "Dopo questo attacco vigliacco, i miei pensieri sono con le famiglie delle vittime. Spero per una pronta guarigione di coloro che lottano ancora per la loro vita", ha detto a Berlino.

Durante la celebrazione della città venerdì sera, tre persone hanno perso la vita. Otto altre persone sono rimaste ferite, cinque in modo grave. Le autorità della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno definito l'atto un attacco a causa del deliberato obiettivo del colpevole.

La comunità internazionale, compresi gli alleati della Germania, hanno mostrato solidarietà nel condannare l'attacco di Solingen. Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha condannato fermamente l'incidente, sottolineando l'importanza dell'unità e della pace durante le celebrazioni.

In risposta all'attacco, il governo tedesco ha aumentato le misure di sicurezza negli eventi simili in tutto il paese per prevenire simili incidenti in futuro.

