- Habeck critica il comportamento di squadre disruptive associato alle schermaglie di lampada

Vicecancelliere Robert Habeck ( Verdi) considera il conflitto interno alla coalizione del semaforo un ostacolo alla ripresa economica. In un evento pubblico al suo ministero, ha dichiarato: "È estremamente dannoso". Sta addirittura influenzando il boom della crescita economica della Germania. Habeck ha espresso preoccupazione per l'incertezza riguardo alle decisioni. Il cancelliere Olaf Scholz (SPD), il ministro delle Finanze Christian Lindner (FDP) e lui sono consapevoli di questo.

Habeck è stato anche interrogato sulle dichiarazioni di Lindner durante l'evento pubblico. Il leader dell'FDP aveva escluso la possibilità che il suo partito entrasse in una coalizione potenziale sotto la guida dei Verdi. Habeck ha risposto: "Sì, siamo d'accordo su questo punto". "Se mai diventassi cancelliere federale, Christian Lindner non sarà ministro delle Finanze".

Habeck viene spesso considerato il candidato più probabile dei Verdi per le prossime elezioni federali. Lindner, Habeck e Scholz hanno impegnato in lunghe trattative per trovare un nuovo compromesso per il bilancio del 2025.

Conflitto in corso nella coalizione del semaforo

La Germania sta attraversando una fase di rallentamento economico. La coalizione del semaforo ha pianificato una serie di iniziative per stimolare l'economia, ma non è stato fatto alcun progresso finora. Lindner ha descritto i negoziati all'interno del governo nazionale riguardo al bilancio come "straordinariamente difficili". "Abbiamo raggiunto i nostri limiti in ogni aspetto e le contrapposizioni politiche sono distinte". Il leader dei Verdi Omid Nouripour ha definito la coalizione del semaforo "una coalizione di transizione dopo l'era di Merkel".

La bozza del governo include miliardi di deficit. Le questioni contese riguardano il sostegno di base per i bambini, il limite del debito o il reddito di cittadinanza.

Habeck ha detto che avrebbero esplorato se potesse essere identificata un'altra opportunità. Poi si sarebbe potuto determinare "se potrebbe essere migliorata entro la fine di questa legislatura". Questo, ha detto Habeck, sarebbe preferibile.

Attacco a Söder

Habeck ha anche lanciato una critica contro il ministro-presidente della Baviera Markus Söder (CSU). Durante il dialogo con i cittadini nel suo ministero, Habeck ha detto: "Non posso più prendere sul serio Markus Söder dal punto di vista del contenuto". Il moderatore ha chiesto perché Söder sospettasse un bias nelle questioni di localizzazione, come la costruzione di una rete di idrogeno.

"Ignoranza palese"

In materia di energia, la Baviera dipende dal resto della Germania. Si è riferito al ritardo della Baviera nell'energia eolica. Le leggi federali ora si applicano anche alla Baviera. Le aziende in Baviera avevano già richiesto l'espansione dell'energia eolica due anni fa, l'eliminazione delle regole di blocco e l'avevano imposto. Le linee elettriche attualmente in costruzione dalla Germania del Nord, dell'Est e dell'Ovest alla Baviera sono destinate a fornire energia alla Baviera. Le linee di idrogeno saranno anche riempite a nord. "Quindi, se c'è qualcuno che ha un motivo per ringraziare la Germania per aver fatto funzionare la sua economia, è Markus Söder". Le affermazioni di discriminazione, ha detto Habeck, dimostrano "ignoranza palese".

Leggi anche: