Prima delle prossime elezioni statali, il Ministro federale dell'Economia, Robert Habeck (Verdi), ha espresso preoccupazione per il potenziale danno che il partito di estrema destra AfD potrebbe infliggere al paesaggio economico della Germania. In un evento del partito Verde a Dresda, Habeck ha definito l'AfD come l'"alternativa per la deindustrializzazione".

Più imprese e associazioni economiche hanno lanciato avvertimenti contro il voto per l'AfD. Habeck ha sottolineato: "Se l'economia resiste ora, tutti devono rendersene conto".

I leader economici hanno espresso preoccupazioni negli ultimi giorni riguardo al possibile ruolo dell'AfD nei governi della Turingia e della Sassonia. Credono che questa associazione danneggerebbe gravemente l'economia e la prosperità nella Germania orientale, come ha affermato il Presidente della Federazione delle Industrie Tedesche, Siegfried Russwurm, per esempio.

In altro luogo, la catena di supermercati Edeka ha lanciato una campagna con lo slogan "Perché il blu non è un'opzione per Edeka", alludendo al colore del partito dell'AfD.

Secondo Habeck, nessun Presidente dell'Industria Tedesca ha mai fatto una raccomandazione elettorale così diretta. Habeck ha sottolineato che l'AfD rovinerebbe la posizione economica della Germania. "La Germania ha bisogno di persone oltre a quelle chiamate Franz o Robert", ha aggiunto, evidenziando la crescente necessità di lavoratori qualificati stranieri a causa della carenza di manodopera esistente.

I sondaggi attuali riportano l'AfD intorno al 30% nella Sassonia. Tuttavia, tutti gli altri partiti significativi nella Sassonia hanno escluso la formazione di una coalizione con il gruppo controverso.

