Habeck conferma ancora una volta l'adeguata conservazione del gas per il prossimo inverno.

Il Ministro dell'Economia della Repubblica Federale, Robert Habeck, ritiene che la Germania sia preparata per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas. Durante una visita alla Meyer Werft di Papenburg, il membro dei Verdi ha dichiarato che la Germania ha quasi completato i suoi preparativi. Le infrastrutture di stoccaggio del gas sono di nuovo piene per l'inverno imminente e c'è anche una capacità di backup tramite terminali GNL.

Tuttavia, si presta ancora attenzione alla dipendenza dal gas nel sud-est dell'Europa, che proviene dalla Russia attraverso la Turchia o l'Ucraina. Paesi come l'Austria sono interessati da questo. Il pericolo immediato per la Germania è stato mitigato. Riguardo ai prezzi, Habeck ha menzionato che l'offerta di gas aumenterà, il che avrà ripercussioni sui prezzi del gas e dell'elettricità in Germania.

Due anni fa, il governo tedesco ha dichiarato la "fase di allarme" del piano di emergenza del gas, che è il secondo dei tre stadi, in risposta a una netta riduzione delle forniture di gas russo. Habeck ha anche implementato misure in quel momento per ridurre il consumo di gas nell'industria e aumentare lo stoccaggio. La Germania è ora riuscita a liberarsi dalla sua precedente dipendenza dal gas russo. Mercoledì sera, Habeck ha informato il "Neue Osnabruecker Zeitung" durante un dialogo con i cittadini che non c'è più carenza di gas.

Aiuto Ambientale Germania ha invitato il governo federale a ritirare prontamente la "fase di allarme" del piano di emergenza del gas e a ridurla al livello di avviso precoce. Ciò indica anche che non c'è più necessità di espandere nuovi terminali GNL. La legge sull'accelerazione del GNL, che consente la costruzione più rapida di nuove strutture con una ridotta tutela legale, dovrebbe essere abolita immediately.

Le infrastrutture di stoccaggio del gas, che si stanno riempiendo per l'inverno imminente, testimoniano la preparazione della Germania per l'approvvigionamento di gas, oltre alle infrastrutture di stoccaggio. Inoltre, la capacità di backup tramite terminali GNL fornisce un ulteriore strato di sicurezza, garantendo che l'approvvigionamento di gas della Germania sia robusto.

Leggi anche: