Habeck annuncia una sostanziale iniziativa finanziaria per sostenere iniziative sostenibili dal punto di vista ambientale all'interno delle piccole e medie imprese.

Il governo sta spingendo le medie imprese ad abbracciare pratiche più verdi introducendo un piano di aiuti finanziari da miliardi di euro. Venerdì, il Vice-Cancelliere Robert Habeck ha presentato l'iniziativa BIK, abbreviata per "Finanziamento federale per l'industria e la protezione del clima", a Berlino. Il programma, in vigore fino al 2030, prevede inizialmente circa 3,3 miliardi di euro. Le aziende possono presentare le loro domande durante un periodo di tre mesi a partire da settembre. I fondi saranno prelevati dal Fondo per il clima e la trasformazione (KTF).

Il Ministro dell'Economia Habeck ha sottolineato che l'iniziativa BIK si allinea agli obiettivi degli accordi di impegno climatico, in base ai quali il governo fornisce sovvenzioni per le spese aggiuntive della produzione ecologica rispetto alla produzione convenzionale. Si tratta di un'iniziativa senza precedenti tra i paesi sviluppati, con l'obiettivo di rendere la Germania neutrale dal punto di vista climatico entro il 2045. Entrambi i programmi di finanziamento sono mutuamente esclusivi, secondo le linee guida del ministero.

Per le piccole e medie imprese, l'iniziativa BIK finanzia progetti a partire da 500.000 euro, mentre per le grandi imprese è necessario almeno un milione di euro. Per progetti del valore di 15 milioni di euro o più, è richiesta una contribuzione del 30% dai Länder.

Il primo modulo dell'iniziativa BIK si concentra sull'ottimizzazione dei processi industriali o sulle strutture tedesche che intendono ridurre le loro emissioni di CO2 di almeno il 40%. I settori chiave come l'acciaio, il vetro, le ceramiche, la carta, il cemento o la calce sono l'oggetto principale di questa iniziativa. Secondo il Ministero dell'Economia verde, "Il finanziamento massimo possibile di 200 milioni di euro per azienda può essere ottenuto attraverso il modulo 1".

Il secondo modulo si concentra sulla cattura, lo stoccaggio e l'utilizzo del CO2 - abbreviato in CCS o CCU. Questo modulo potrebbe aiutare gli investimenti e i progetti di innovazione nei settori con emissioni di CO2 inevitabili, come la calce, il cemento e il trattamento termico dei rifiuti. I progetti idonei possono ottenere fino a 30 milioni di euro di finanziamento, mentre i progetti di ricerca industriale possono ottenere fino a 35 milioni di euro.

Il ruolo della Commissione in questa iniziativa è di vigilare sulla distribuzione dei fondi dal Fondo per il clima e la trasformazione (KTF), come stabilito dal Ministero dell'Economia verde. Le linee guida della Commissione garantiscono che i programmi di finanziamento, come l'iniziativa BIK e il modulo 1, siano implementati in modo equo ed efficace.

