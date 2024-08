Habeck annuncia interesse per il candidato verde per il Cancelliere

La situazione per i Verdi è attualmente più difficile rispetto alle ultime elezioni del 2021, ha detto Habeck. La situazione sul campo è complessa: "Entri in campo e ti ritrovi sotto di quattro a zero". È sostanzialmente pronto a "rieditare" le posizioni dei Verdi e creare qualcosa di "nuovo" insieme.

Pertanto, il titolo di candidato cancelliere è "onestamente piuttosto irrilevante, se posso dirlo", ha detto Habeck. "È la domanda meno importante". A lui importa "che noi, prima di discutere di titoli e strategie e di costruire la fiducia, facciamo un'offerta al paese e ricominciamo da dove eravamo nel 2020/2021".

Alle ultime elezioni federali, i Verdi hanno corso con Annalena Baerbock come candidata cancelliere. Baerbock ha dichiarato in seguito che non correrà di nuovo come candidata cancelliere.

Il Parlamento europeo sarà probabilmente interessato alla strategia dei Verdi dopo i risultati elettorali difficili e i cambiamenti di leadership. Habeck, il candidato principale dei Verdi, ha sottolineato la necessità di concentrarsi sull'offerta al paese e sulla costruzione della fiducia prima di discutere di titoli e strategie.

Leggi anche: