- Habeck al ZEW: la crisi economica peggiora

Il Ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck (Verdi) ha reagito preoccupato all'indicatore di sentiment dell'Istituto di ricerca ZEW. Le aspettative economiche degli esperti finanziari sono peggiorate molto più del previsto ad agosto. Il barometro ZEW è sceso di 22,6 punti a 19,2 punti rispetto al mese precedente, come annunciato dal Centro per la ricerca economica europea (ZEW) a Mannheim. Secondo gli economisti, la speranza di una ripresa sta svanendo.

Habeck esprime insoddisfazione

"La crisi economica si sta radicando sempre di più a un livello di stagnazione che non soddisfa nessuno", ha detto Habeck a Brema. "E le misure finora adottate non sono sufficienti per superare i tassi di interesse elevati, la mancanza di domanda estera e anche i problemi strutturali che abbiamo in Germania".

Ora è necessario attuare il pacchetto di crescita del governo a traffico luminoso, ha spiegato Habeck. Questo ha affrontato molte "preoccupazioni, desideri e lamentele dell'economia tedesca". "Pertanto, il mio urgente consiglio, desiderio e lavoro è attuare questo rapidamente. Questo avrà già un effetto". Resterà da vedere se saranno trovate ulteriori risposte con più accordi commerciali, più investimenti o modelli di ammortamento migliori - forse anche durante la campagna elettorale.

Il presidente del ZEW vede alta incertezza

"Le prospettive economiche per la Germania stanno peggiorando", ha commentato il presidente del ZEW Achim Wambach sui dati. "Questo suggerisce che le aspettative economiche continueranno a essere influenzate dall'alta incertezza, guidata da una politica monetaria incerta, deludenti dati aziendali dell'economia statunitense e crescenti preoccupazioni per un'escalation del conflitto medio-orientale".

Si tratta del secondo calo consecutivo delle aspettative economiche. Anche la valutazione della situazione economica attuale è peggiorata ad agosto. Di recente, una serie di indicatori leader per l'economia tedesca si sono indeboliti. Inoltre, ci sono state turbolenze sui mercati finanziari la scorsa settimana. Le preoccupazioni per l'economia statunitense stanno aumentando.

