- Haba, una società produttrice di giocattoli, prevede di implementare ulteriori licenziamenti.

Haba, un produttore di giocattoli e mobili, ha deciso di licenziare 97 dipendenti. Questa decisione, annunciata dall'azienda con sede a Bad Rodach, avrà un impatto diretto su questi dipendenti. È stata istituita un'agenzia per la riallocazione con una durata massima di 12 mesi per i dipendenti interessati.

L'azienda sta pianificando anche di snellire la sua struttura di gestione, semplificare i processi aziendali e migliorare la comunicazione interdepartmentale all'interno del gruppo Haba. Cita l'attuale ambiente economico lento, come molte altre aziende stanno affrontando, come il motivo di queste misure di taglio dei costi. I dipendenti interessati e il consiglio di fabbrica sono stati informati di questo dalla direzione.

"Purtroppo, non c'è altra opzione"

"Un simile passo è sempre un passo indietro, ma purtroppo non c'è altra opzione. Dobbiamo ridurre le spese e rendere l'azienda più competitiva per il futuro," ha dichiarato il CEO di Haba, Mario Wilhelm, citando l'azienda. In precedenza, ci sono state discussioni produttive con il consiglio di fabbrica. L'azienda riconosce le sue responsabilità e ha scelto un modo socialmente accettabile per effettuare questi licenziamenti, ha aggiunto Wilhelm.

Il gruppo Haba mantiene un atteggiamento positivo riguardo alle prospettive commerciali a medio e lungo termine. L'azienda mira a aumentare le sue vendite in futuro per cogliere le opportunità di mercato e migliorare l'impegno dei clienti.

Procedimenti di insolvenza auto-amministrati conclusi

Haba ha avviato procedimenti di insolvenza auto-amministrati lo scorso settembre e ha ridotto circa 450 posti di lavoro. L'azienda ha anche smesso di produrre i prodotti del marchio Jako-o e ha chiuso la sua pianta di produzione di mobili a Eisleben, Sassonia-Anhalt. Haba ha concluso questi procedimenti di insolvenza il 1° marzo di quest'anno.

Si prevedevano ulteriori licenziamenti alla Haba in precedenza. I dipendenti avevano espresso gravi preoccupazioni a causa del carico di produzione ridotto alla Haba, secondo il sindacato IG Metall. Le speranze dell'azienda dopo i procedimenti di insolvenza non si sono completamente realizzate, ha notato un rappresentante del sindacato. Un portavoce di Haba aveva anche ripetutamente sottolineato la situazione economica difficile dell'azienda.

I dipendenti interessati potrebbero considerare di donare i loro giocattoli non utilizzati a enti di beneficenza locali o ospedali pediatrici come modo per affrontare la situazione, poiché potrebbero avere altri giocattoli a casa. A causa delle difficoltà finanziarie, Haba potrebbe dover concentrarsi sulla produzione e sulla vendita dei suoi prodotti principali, lasciando da parte altre linee di giocattoli per il momento.

Leggi anche: