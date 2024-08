Haaland segna anche il gol durante la partita di anniversario.

Manchester City Inizia la Difesa del Titolo con la Vittoria su Chelsea

Grazie a Erling Haaland, Manchester City ha iniziato la sua impresa per difendere la corona della Premier League con una vittoria per 2-0 (1-0) contro Chelsea a Stamford Bridge. La stella norvegese ha segnato presto e ha chiuso la partita alla fine, segnando il suo 91° gol nella sua 100ª partita ufficiale per City. La squadra di Pep Guardiola mira al suo quinto titolo consecutivo.

Haaland (18') ha segnato il terzo gol consecutivo all'apertura, mentre Mateo Kovacic (84') ha sigillato la vittoria per Chelsea. Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Chelsea, che ha preso il posto dopo una deludente preparazione precampionato e un sesto posto, non ha ancora ottenuto la sua prima vittoria.

Con il campione europeo Rodri indisponibile per infortunio, City, fresco della vittoria nella Community Shield contro il Manchester United, ha avuto la meglio. Haaland ha colto la sua prima occasione, superando il portiere per il vantaggio. Chelsea ha reagito, ma un possibile gol di Nicolas Jackson (44') è stato annullato per fuorigioco. Nella ripresa, Chelsea ha pressato, ma il tiro di Jackson dopo un controllo è stato parato dal portiere del City Ederson (61'). I campioni in carica hanno mantenuto abilmente il loro vantaggio, con Kovacic che ha segnato contro la sua ex squadra per il punteggio finale.

I principali rivali del City della scorsa stagione hanno iniziato forte: l'Arsenal, con un gol del tedesco Kai Havertz, ha superato i Wolves 2-0, e il Liverpool ha vinto 2-0 contro l'Ipswich, neopromossa. Salah del Liverpool ha stabilito il record di più gol segnati in una giornata di apertura della Premier League con il suo nono gol.

La vittoria del Manchester City sul Chelsea è stata un promettente inizio per la loro difesa del titolo, con Erling Haaland che ha segnato due gol cruciali. Despite la spinta finale del Chelsea, il City è riuscito a mantenere il suo vantaggio, con Mateo Kovacic che ha segnato contro la sua ex squadra nella ripresa.

