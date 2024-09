- Ha un forte entusiasmo per i Giochi Paralimpici.

Il principe Cristiano (18), erede al trono danese, tifa per la squadra Danimarca ai Paralimpiadi di Parigi. La Casa Reale Danese ha condiviso foto del giovane reale, accompagnate dalla didascalia, "Oggi Sua Altezza Reale il Principe Ereditario è a Parigi per sostenere gli atleti danesi e assistere alle loro gare e tornei. Finora ha assistito a rugby in carrozzina e a ping pong".

Numerose immagini mostrano il figlio del re Federico X. (56) e della regina Maria (52) a diversi eventi sportivi. Il post rivela anche che "fino ad ora gli atleti paralimpici danesi hanno conquistato quattro medaglie - un oro, un argento e due bronzi".

Sotto il post, i fan hanno espresso la loro gioia. I commenti includono "Il giovane Principe Ereditario è tanto simbolo della Danimarca quanto i suoi genitori, il re Federico e la regina Maria". Un altro ha scritto "È incoraggiante vedere il Principe Ereditario sostenere i nostri atleti". Un follower entusiasta ha commentato "È la copia sputata di sua madre!". Un altro ha esclamato "Il nostro affascinante Principe Ereditario e che gioia vederlo sostenerci così".

Prossima spedizione in Africa da solo

Questo viaggio in Africa segna il primo viaggio all'estero importante del giovane principe danese. Secondo un comunicato del palazzo del 30 agosto, Cristiano è pronto a intraprendere un'estensione della spedizione all'estero a partire dal 4 settembre.

"Il Principe Ereditario trascorrerà un periodo significativo in Africa orientale, lavorando in due fattorie. Le sue attività comprenderanno compiti pratici e amministrativi e gli daranno un'idea dei progetti di conservazione locali. Il Principe Ereditario è previsto per tornare in Danimarca a dicembre", ha dichiarato il comunicato, rivelando uno dei suoi progetti durante l'anno sabbatico dopo il liceo.

