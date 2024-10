Ha un fascino inflessibile per il piccolo ippocampo pigmeo Moo Deng, che la porta a viaggiare per il mondo per un assaggio.

Lei trovava il suo divertimento in lei e traboccava di vivacità, Swindall, 30 anni, condivide con CNN Travel. "È solo un minuscolo punto luminoso in questo mondo ingiusto dove accadono molte cose... Le sue guance rosse, è adorabile."

La fama di Moo Deng è esplosa poco dopo la sua nascita, quando i suoi custodi allo zoo di Khao Kheow Open Zoo hanno iniziato a caricare online i video delle sue avventure. Non ci è voluto molto perché diventasse un fenomeno del web, raggiungendo tali vette che la scorsa settimana è diventata il soggetto di un sketch di Saturday Night Live.

La maggior parte degli ammiratori di Moo Deng nel mondo si accontenta di tenerla d'occhio da lontano, ma quando Swindall se ne è innamorata, ha iniziato a cercare voli per la Thailandia.

Swindall, residente di New York, sapeva di dover incontrare Moo Deng di persona.

"Adoro gli animali e adoro l'improvvisazione, quindi ho deciso di fare un viaggio", spiega Swindall. "Mio padre è morto improvvisamente sei anni fa, e dopo quello sono stata determinata a vivere la vita al massimo e sempre abbracciare l'imprevisto. Ecco perché ho deciso di intraprendere il viaggio".

In partenza per un viaggio

Quando Swindall ha deciso di volare in Thailandia per vedere Moo Deng, sapeva di dover agire in fretta.

"Volevo vederla mentre ancora aveva quell'energia giovanile e giocosa", sottolinea Swindell, menzionando quanto rapidamente Moo Deng fosse cresciuta dai primi video virali.

Swindell è riuscita a prendersi solo pochi giorni di ferie e aveva biglietti per un concerto del fine settimana, quindi ha prenotato un breve soggiorno di 30 ore in Thailandia, partendo da New York via Londra il martedì e facendo scalo ad Amsterdam per tornare a casa il venerdì.

"È stato breve, ma ne è valsa la pena", dice Swindall, che ha intrapreso il viaggio da sola.

L'intero viaggio è costato circa 1.000-1.100 dollari.

"Ho molti punti per viaggi accumulati dai lavori precedenti, quindi sono riuscita a risparmiare e ho anche ottenuto alcuni sconti per i viaggi", spiega Swindall.

A causa della brevità del suo viaggio, Swindall ha deciso di renderlo un'avventura incentrata su Moo Deng. Aveva pianificato di esplorare di più la Thailandia, ma si è promessa di tornare per un viaggio vero e proprio in seguito.

Questa volta, la sua missione era chiara: visitare lo zoo di Khao Kheow Open.

"La regina e l'icona"

Swindall ha documentato il suo viaggio in Thailandia su TikTok.

Il suo account, @1989vinyl, di solito presenta contenuti su Taylor Swift (Il Washington Post l'ha definita "la fan numero uno di Taylor Swift" nel 2023).

Passare dal più grande astro del pop del mondo alla più famosa baby ippopotamo del mondo è stato facile per Swindall, soprattutto perché vedeva una forte somiglianza tra le due.

"Sono entrambe assolute icone", dice Swindall. "Credo che le regine e le icone si riconoscano e si apprezzino a vicenda".

Il primo post di Swindall su TikTok per questo viaggio, in cui invita i suoi follower a "unirsi a me per un volo di 18,5 ore per la Thailandia per vedere Moo Deng", è stato visualizzato più di 1,9 milioni di volte e sta ancora aumentando.

Molti spettatori hanno sostenuto l'impresa di Swindall, mentre alcuni erano confusi, pensando che Moo Deng fosse una rockstar o un interesse romantico.

Swindall è arrivata a Bangkok il mercoledì e ha assunto un autista per portarla allo zoo. Durante il tragitto, Swindall era ansiosa: e se non fosse riuscita a incontrare Moo Deng? E se la visita non fosse andata come previsto?

Ma non appena è arrivata alla vasca di Moo Deng, le sue preoccupazioni sono svanite. Lì, in persona, c'era Moo Deng - la regina e l'icona che aveva sognato.

"Oh mio Dio, è così carina", esclama Swindall, catturando il momento su TikTok.

Nelle ore successive, Swindall ha goduto nel vedere Moo Deng giocare sotto la pioggia e correre eccitata dopo mangiato.

"È così adorabile e piena di energia, è impossibile non adorarla", dice Swindall, che ha acquistato merchandise di Moo Deng, tra cui un cappello e dei pigiami, allo zoo.

Swindall ha anche goduto nel vedere la madre di Moo Deng.

"Ho iniziato a sviluppare una nuova affezione per la specie dell'ippopotamo nano nel suo insieme, perché la madre di Moo Deng è altrettanto fantastica e spero che inizi a ricevere più amore", dice Swindall.

Un momento Swiftie

Mentre guardava Moo Deng, Swindall è stata ricordata dalla canzone di Taylor Swift "Chi ha paura di me?" (Come fan sfegatata di Swift, non manca mai di essere ispirata dall'artista).

"Quella canzone captures perfectly Moo Deng", dice Swindall. "Credo che lei pensi di essere più intimidatoria di quanto non sia in realtà - quando apre la bocca e corre in giro in modo casuale".

"Adoro inventare storie, portare le persone in avventure e fare battute," dice Swindle. "Quindi è stato fantastico vedere che le persone si divertono così tanto. È stato un vero spasso connettersi con così tante persone."

Il conteggio dei follower di Swindle è esploso da quando è andata in Thailandia per incontrare Moo Dude, con uno dei suoi TikTok di Moo Dude che ha totalizzato più di 5 milioni di visualizzazioni.

Swindle afferma di non essere andata in viaggio per inseguire la fama virale.

"Non ci ho pensato molto, a essere onesti," dice, aggiungendo che mentre le piace creare contenuti, è più per il divertimento che per altro. Lavora a tempo pieno, che è la sua principale fonte di reddito.

"La mia prima idea era solo di arrivare in Thailandia. Ero pazza per Moo Dude," dice Swindle. "Volevo condividere quello che stavo facendo online. Ma anche se non avessi ottenuto nessuna visualizzazione, non avrebbe tolto nulla perché non era per questo che ero lì."

Escapade future

Mentre Swindle ripensa al suo viaggio per incontrare Moo Dude, sta già pianificando la sua prossima avventura a tema animali - spera di volare a Melbourne, in Australia, per visitare il Sea Life Melbourne Aquarium e incontrare un'altra sensazione animale virale, Pesto il pinguino.

"Sono semplicemente pazza per gli animali," dice Swindle. "Questo viaggio sarà più rilassato del mio viaggio in Thailandia."

"Sono in grado di prendermi un po' più di tempo libero per Pesto," dice. "E c'è anche una maggiore strategia in questo viaggio, ma dimostra che puoi trovare la gioia nell'imprevisto. Sono volata in Thailandia su un colpo di testa per stare con Moo Dude e è stato un vero spasso."

Swindle cerca di mantenere un atteggiamento positivo verso la vita e l'ha portato nel suo viaggio.

"Quel che sarà, sarà," dice. "Dovevo incontrare Moo Dude e così è stato, ed è stato piuttosto speciale. E sono solo felice di aver potuto condividere quella gioia con tutti."

