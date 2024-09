L'attore Tyrese Gibson arrestato per non aver pagato gli alimenti per i figli. - Ha subito un'estrema angoscia quando e' stato arrestato.

Tyrese Gibson, 45 anni, ha affrontato le voci che circolavano sulla sua recente detenzione. Il 9 settembre, Gibson è stato preso in custodia durante un'udienza di mantenimento per la figlia di cinque anni con la sua ex moglie Samantha Lee. La presunta giustificazione per la sua detenzione temporanea era il suo presunto fallimento nel rispettare gli obblighi di mantenimento per la figlia. Su Instagram, Gibson ha scritto: "Essere arrestato non era uno scherzo, è stato davvero intenso."

Ha condiviso un segmento del programma radiofonico "The Breakfast Club" in cui parla della sua devozione a Gesù. Il testo ha anche affermato: "Forse ci si potrebbe chiedere perché il giudice Kevin M. Farmer sembra avere così tanto astio nei miei confronti?" Gibson ha incluso anche un link intitolato "Il incubo del giudice".

Esposizione del ricorso di 20 pagine

Oltre al link, c'era il ricorso di 20 pagine di Gibson contro la sentenza del tribunale. In esso, ha sostenuto di aver finanziato volontariamente sua figlia Soraya dal momento della sua nascita e durante il divorzio, senza un'ordinanza del tribunale che lo obbligasse a farlo. Gibson aveva pagato la massima aliquota di mantenimento per i figli, che considerava sufficiente.

Secondo Gibson, la richiesta attuale del giudice di pagamenti retroattivi da lui rappresenta un precedente negativo per gli ex coniugi che sostengono volontariamente i loro figli. Gibson considera questa richiesta una "penale" e la vede come una forma subdola di mantenimento post-matrimoniale.

Arresto per oltraggio alla corte

Secondo i resoconti di "TMZ", Tyrese Gibson è stato arrestato in tribunale per non aver versato il pagamento mensile di $10,000 (circa €9,000) per il mantenimento dei figli alla sua ex moglie come ordinato. Invece, stava trasferendo $2,200 (circa €1,900) ogni mese, che era sostanzialmente inferiore all'importo richiesto. Secondo il sito di gossip dei VIP, il giudice ha dichiarato che Gibson avrebbe potuto evitare l'incarcerazione pagando $73,000 (circa €66,000), che includeva $7,500 (circa €6,800) per le spese legali di Samantha Lee.

Gibson, che ha anche avuto successo come cantante R&B, ha sposato Lee nel 2017 e la loro figlia è nata l'anno successivo. La coppia ha annunciato la loro separazione nel 2020 e da allora sono coinvolti in battaglie legali per il mantenimento dei figli. Gibson ha anche una figlia di 17 anni con il suo primo coniuge.

