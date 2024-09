- Ha sperimentato un divorzio matrimoniale dopo undici anni di affetto condiviso

Per più di un decennio, l'imprenditrice Tijen Onaran (39) e l'imprenditore Marco Duller-Onaran (41) hanno condiviso la loro vita fianco a fianco - otto di quegli anni come coniugi. Tuttavia, l'investitore del programma televisivo "Die Höhle der Löwen" ha dichiarato che hanno scelto di "separarsi privatamente". In una lunga dichiarazione congiunta pubblicata sul profilo Instagram ufficiale di Tijen Onaran, gli ex coniugi hanno anche spiegato le ragioni di questa decisione difficile.

È diventato evidente che "due individui, una coppia, avevano superato i limiti del loro matrimonio". Anche se sono turbati emotivamente da questo cambiamento, possono guardare indietro a un periodo prospero insieme e a numerosi bei ricordi. Tuttavia, sono determinati a concentrarsi sul futuro. Nonostante la fine del loro matrimonio, questo futuro non sarà completamente privo l'uno dell'altro.

Non è la "solita storia", hanno detto, quando hanno menzionato che "ancora sentono un forte legame di amicizia". Inoltre, intendono continuare a lavorare insieme a livello professionale: "Siamo semplicemente perfetti insieme e abbiamo raggiunto un enorme successo. Continuiamo a lavorare con passione e ambizione per le nostre imprese comuni. Ci attendono progetti entusiasmanti. Come partner in affari, rimaniamo uniti".

Riguardo alle loro vite personali, chiedono comprensione e di evitare ulteriori domande alla fine della loro dichiarazione.

Una leonessa dal 2023

Nata a Karlsruhe, ha incontrato il suo futuro coniuge poco dopo la sua istruzione. Dopo circa tre anni, hanno suggellato il loro amore. Oltre al mondo degli affari, ha guadagnato popolarità presso un pubblico più ampio quando ha sostituito l'investitore Judith Williams (52) nella 14ª stagione di "Die Höhle der Löwen" nel 2023. È anche presente nella stagione del decennale, iniziata lunedì, insieme a Carsten Maschmeyer (65), Ralf Dümmel (57) e altri.

