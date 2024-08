- Ha sperimentato la maternità due volte.

"Glee" attrice Lea Michele (37) è diventata mamma per la seconda volta. Ha annunciato la lieta notizia su Instagram il 25 agosto (sera), condividendo un'immagine che ritrae le gambine del neonato strette tra lei, il marito Zandy Reich (40) e il loro figlio maggiore Ever Leo (4), nato nel 2020. Ever ha recentemente festeggiato il suo quarto compleanno. Lea ha mantenuto segreta la data esatta della nascita del neonato. La piccola si chiama Emery Sol Reich.

Le lotte di fertilità di Lea Michele

In una recente intervista al podcast "BDA Baby" condotto da Katherine Schwarzenegger (34), Lea ha aperto il suo cuore parlando delle sue lotte per la fertilità, confessando di aver avuto diversi aborti spontanei dopo la nascita di Ever. "Ho avuto due aborti spontanei molto precoci consecutivi", ha detto. Dopo un altro aborto spontaneo, le è stata diagnosticata l'endometriosi nel 2022. Dopo un intervento chirurgico, diverse medicine e innumerevoli iniezioni, è riuscita a rimanere incinta di nuovo.

Lea ha annunciato la sua seconda gravidanza su Instagram nel marzo 2024 e ha rivelato il sesso del bebè in occasione della festa della Mamma di maggio, confermando che sarebbe diventata mamma di una femminuccia. Lea e Zandy si sono sposati nel 2018.

Dopo aver condiviso la lieta notizia della nascita della figlia, Lea Michele ha espresso su Instagram: "La notizia dell'arrivo di un nuovo membro nella nostra famiglia ci riempie di felicità!". Nonostante i diversi aborti spontanei e la diagnosi di endometriosi, la determinazione di Lea ha portato a un'altra gravidanza felice.

