- Ha sofferto una dolorosa puntura di ape su Sarah Knappik?

Nelle semifinali di "Jungle Legends Battle Royale" Sarah Knappik (37) non sta solo lottando per il titolo contro i suoi concorrenti. L'ex concorrente di "Germany's Got Talent" sta anche sopportando un'agonia inaspettata. È stata punta... o morsa... Non è chiaro se sia stato uno scorpione, un ragno o semplicemente un'ape.

"Merda, cazzo!" esclama Knappik nell'ultimo episodio di "Celebrity Survivor - Jungle Legends Battle Royale" (andato in onda su RTL+ il 30 agosto, con una replica su RTL il giorno successivo). La sua mano è in un dolore atroce dopo aver infilato la mano in un paio di pantaloni. Chiama urgentemente Kader Loth (51): "Sbrigati, di' qualcosa in fretta, non so se sono allergica". La mano di Knappik sta diventando intorpidita e teme di essere in difficoltà.

Potrebbe essere stata solo una "vera e propria vespa"

"Il morso è stato forte. Non so se era un ragno... Magari era uno scorpione", prova a mantenere la calma Knappik mentre descrive la situazione. Gigi Birofio (25) offre un'interpretazione diversa: "Forse era solo una scheggia di legno". Finalmente arriva un medico che conferma che era solo un'ape. La situazione non è grave.

Knappik spiega dove si trovano: "Fa un po' più male di un'ape a casa, che fa comunque male". In conversazione con i suoi compagni di campo, l'ape si trasforma in una "vera e propria vespa". Sono come le api in Germania, ma dieci volte peggio, secondo Knappik.

La finale di "Celebrity Survivor - Battle Royale di Jungle Legends" sarà disponibile in streaming su RTL+ il 31 agosto, con una trasmissione in televisione via cavo il giorno successivo.

"Mi pento della mia mancanza di cautela ora", ammette Knappik ancora dolorante. "Non sono sicura di aver dovuto infilare la mano in quei vestiti senza controllare prima".

Nonostante il forte dolore, Knappik riesce a fare un respiro profondo e confida: "Non sono sicura di poter continuare la competizione con questa mano, mi sta influenzando nei movimenti".

