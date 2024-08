- Ha smesso di nascondere la moglie in pubblico.

Riccardo Simonetti, 31 anni, ha risposto affermativamente! L'artista ha suggellato il suo legame con il compagno Steven a Mallorca il 29 agosto, permettendo ai suoi oltre 500.000 follower di unirsi virtualmente alla celebrazione. Inoltre, dopo quasi quattro anni insieme, Simonetti ha reso pubblico il volto del suo compagno, suggerendo che Steven aveva adottato il cognome Simonetti dopo il matrimonio.

"Io avevo sempre pensato che il matrimonio non fosse un'opzione per me a causa della mia mancanza di esempi di coppie gay", ha scritto Riccardo Simonetti sulla loro prima foto congiunta come "marito e marito". È stato il suo compagno Steven ad aprirgli gli occhi sulla realtà dell'amore incondizionato, dimostrando che persone come noi ne sono altrettanto degne.

Ha dichiarato: "Sono straordinariamente fortunato ad aver sposato l'uomo più meraviglioso che abbia mai incontrato nella mia vita. Steven, tu rendi ogni stanza in cui entri magica, facendo innamorare tutti di te, e hai scelto ME come tuo compagno? Che onore!"

"Sguardo da sogno perfetto"

Su "Vogue", Riccardo Simonetti rivela altre immagini e dettagli del matrimonio, inclusi gli abiti. Entrambi gli sposi indossavano abiti bianchi - Steven ha optato per un look di Boss, mentre Riccardo indossava un pezzo personalizzato di Kaviar Gauche con dettagli a taglio e senza maniche, accompagnato da un lungo cappotto. Secondo "Vogue", questo era il "sguardo da sogno perfetto" di Riccardo. Hanno anche entrambi indossato fazzoletti da tasca con le loro iniziali in rosa.

Per il trucco, Riccardo Simonetti ha optato per un'acconciatura alta con onde gelate e trucco naturale. Ha descritto l'aspetto del suo marito come "che incarna gli anni '80 con il suo taglio di capelli e gli occhiali retrò".

Ospiti presenti

Entrambi gli sposi hanno sottolineato l'importanza di avere solo i loro amici più cari, conoscenti e famiglia presenti. Hanno scelto un luogo appartenente a una coppia ospitale e stabilito un dress code insolito: "Tutto Bianco". "Non abbiamo una sposa e ho pensato che sarebbe stato carino se tutti potessero essere la sposa per un giorno", ha spiegato Simonetti.

Tra gli ospiti c'erano Sylvie Meis (46), che ha pubblicato numerose foto con Simonetti il giorno prima. La conduttrice Palina Rojinski (39) non solo ha pronunciato un discorso per i neo-sposi, ma ha anche preso il "mazzo di fiori" che Simonetti ha lanciato alla folla. La modella Bonnie Strange (38) ha menzionato su Instagram di non aver mai visto così tanti ospiti piangere dall'inizio alla fine. C'erano anche la conduttrice Aminata Belli (32) e l'influencer Farina Opoku (33). La madre di Simonetti, il cui abito da sposa degli anni '80 ha ispirato il design del suo abito, è stata vista in diversi video.

I Simonetti sono stati officiati dalla drag queen Barbie Breakout. Tuttavia, le tradizioni non sono state trascurate: hanno rotto un bicchiere dopo aver recitato le loro promesse e sono stati sollevati sulle sedie dagli ospiti - entrambe usanze nuziali ebraiche.

Riccardo Simonetti ha annunciato il suo fidanzamento con il compagno Steven su Instagram a novembre 2023.

