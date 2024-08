- Ha servito come leader dell'entità "Buntes' Boiler".

È stata annunciata la scomparsa di Evelin Matt, la creatrice della serie televisiva GDR "Ein Kessel Buntes". È morta all'età di 89 anni, come riferito dal moderatore Wolfgang Lippert all'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur, secondo le informazioni della famiglia. In precedenza, "Super Illu" aveva condiviso questa notizia. "Ein Kessel Buntes" era un punto di riferimento dell'intrattenimento televisivo della DDR, con Matt che ne era una sorta di figura materna.

Lippert, uno dei conduttori del programma, ha dichiarato alla dpa: "Sono profondamente addolorato per la morte di Evelin Matt". Matt occupava un posto significativo nel suo cuore. "Era il mio scopritore, il mio capo, il mio amico e un saggio consigliere per decenni. Mi manca tantissimo!"

"Ein Kessel Buntes" è andato in onda dal 1972 al 1992, prima sulla televisione della DDR e poi su ARD. Hanno partecipato anche artisti occidentali di rilievo. Altri conduttori erano Dagmar Frederic e Helga Hahnemann, seguiti da Karsten Speck su ARD.

Pioniera dell'intrattenimento

Matt è stata fondamentale nel portare lo spettacolo di intrattenimento popolare, originariamente prodotto da Günther Steinbacher al Friedrichstadtpalast di Berlino e in altri grandi luoghi, nelle case delle persone. Secondo il Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), non era solo una co-creatrice di "Ein Kessel Buntes" ma anche dello show di Lippert "Glück muss man haben", che è andato in onda dal 1985 al 1997 prima sulla televisione della DDR e poi su MDR. Matt ha anche supervisionato gli spettacoli di Carmen Nebel e Carolin Reiber, secondo il RBB.

Quando "Ein Kessel Buntes" ha celebrato il suo 50º anniversario nel 2022, Matt ha rivelato al giornale "Bild" che c'è stata initially resistenza al titolo dello show. "Allora non avevamo la televisione a colori, i primi quattro episodi sono stati trasmessi in bianco e nero." Ulteriori dettagli sulla sua morte non erano inizialmente disponibili.

Frederic piange la perdita

Dagmar Frederic ha espresso il suo dolore per la morte di Matt su Facebook, commentando sotto il report di "Super Illu": "I miei più sentiti condoglianze - e ne ho molti - vanno con lei nel suo ultimo viaggio".

Una versione spin-off dello show, intitolata "Ein Kessel Buntes Spezial", continua su Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) con Lippert come conduttore.

La scomparsa di Evelin Matt, una pioniera dell'intrattenimento della DDR, è stata profondamente sentita da molti, compresa la sua lunga collaboratrice Dagmar Frederic che ha pianto la sua morte su Facebook. Lo spettacolo di intrattenimento "Ein Kessel Buntes", che Matt ha aiutato a portare nelle case delle persone, rimane un capitolo importante della storia della televisione tedesca.

