Mentre Jan Hofer (74) si prepara per il suo ultimo turno come conduttore di "RTL Direkt" su RTL+, il profilo Instagram di "RTL Aktuell" lo ringrazia per la sua fedeltà negli anni, annunciando il suo ultimo show per il 29 agosto. In una conversazione con "Redaktionsnetzwerk Deutschland", Hofer parla della sua decisione di lasciare il formato delle news dopo tre anni e delle ragioni personali dietro questa scelta.

"La mia vita quotidiana con mia moglie e mio figlio ne ha sofferto molto", spiega Hofer. Ha trascorso più della metà dell'anno a Berlino per "RTL Direkt" mentre la sua famiglia risiede a Mallorca. "Mi sono perso la crescita di mio figlio, non è divertente", ricorda. "E i saluti emotivi da lui ogni volta che viaggio a Berlino sono diventati più lunghi e più emotivi. I bambini possono essere spietati, vogliono il loro papà". Hofer ha fatto la spola tra Berlino e Mallorca per quattro anni, dove suo figlio frequenta anche la scuola.

"Adesso parla fluentemente quattro lingue: inglese, tedesco, spagnolo e catalano", aggiunge Hofer. Per restare in forma per suo figlio, si affida all'aiuto di un personal trainer e a visite regolari in palestra. "La scuola di mio figlio spesso organizza tornei di calcio con i genitori. L'ultima volta che ho potuto partecipare, era incredibilmente orgoglioso, ma in passato non lo era così tanto, e questo non va bene".

Nel giugno 2024, RTL ha citato Hofer dicendo: "Costruire un formato di news completamente nuovo su un canale così importante è stato un compito eccitante e impegnativo. Ora è il momento di vedere mio figlio crescere, ha solo otto anni e vuole giocare a calcio con il suo papà più spesso".

Hofer si è sposato con la sua compagna più giovane di 28 anni, Phong Lan, madre di suo figlio, nel ottobre 2018, e loro figlio è nato nel 2015. Hofer ha anche tre figli da una relazione precedente.

Cosa c'è in serbo per Hofer? Hofer, membro della squadra di conduttori del "Tagesschau" dal 1985 e promosso a capo conduttore nel 2004, non ha pianificato un addio speciale per "RTL Direkt". "Non credo che toglierò la cravatta questa volta", dice. "Probabilmente dirò solo alcune parole e ringrazierò i miei colleghi e il pubblico. Il gesto della cravatta è stato frainteso, non ho nulla contro le cravatte, credo che siano un accessorio chic per alcune occasioni. Volevo solo mostrare con quel gesto che ora sono libero da tutte le restrizioni a cui sono stato sottoposto".

Dopo Hofer, Pinar Atalay (46) sarà l'unica conduttrice principale di "RTL Direkt". Hofer e Atalay si sono alternati come conduttori dal agosto 2021. Le responsabilità di conduttore temporaneo saranno assunte da Lothar Keller (59), precedentemente parte dell'esteso team di moderazione del "RTL Nachtjournal".

