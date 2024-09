- Ha risposto così alla diagnosi di cancro al seno.

Supermodella Elle Macpherson (60) parla apertamente del suo approccio unico alla gestione di una diagnosi di cancro al seno. Sette anni fa, ha ricevuto la notizia inaspettata. "È stato uno shock, sconosciuto, complicato e scoraggiante in molti modi," ha confessato a "Australian Women's Weekly".

La supermodella ha rivelato che un medico le ha telefonato dopo l'asportazione di un piccolo tumore al seno e ha dichiarato che si trattava di un "cancro al seno positivo al recettore HER2, estrogeno-dipendente intraduttale", un tipo di cancro al seno. I professionisti sanitari hanno suggerito di sottoporsi a trattamenti per il cancro, inclusa una mastectomia e la chemioterapia.

Tuttavia, nonostante i consigli dei medici, le preoccupazioni personali e persino le perplessità della sua famiglia, ha scelto un percorso alternativo. "Volevo un approccio che funzionasse per me," ha dichiarato, abbracciando un approccio olistico privo di chemioterapia o farmaci. Ha spiegato: "Resistere alle soluzioni mediche tradizionali è stata la decisione più difficile che abbia mai preso nella vita. La gente mi ha considerato pazza".

Varie prospettive dalla famiglia

Elle Macpherson è ora in "remissione clinica", come ha descritto, ma preferisce definirla "benessere completo". Ha ribadito durante l'intervista: "In ogni aspetto, dai test del sangue, alle scansioni, alle immagini... ma anche emotivamente, spiritualmente e mentalmente - non solo fisicamente".

Riconosce che i suoi figli Flynn (26) e Cy (21), e il suo ex partner, il manager francese Arpad Busson (61), dal 1996 al 2005, avevano opinioni diverse riguardo al suo approccio insolito alla sua diagnosi di cancro.

Il figlio più giovane l'ha sostenuta completamente, mentre il maggiore aveva dei dubbi. "Flynn, che è più ortodosso, non era d'accordo con la mia decisione. Tuttavia, è mio figlio e mi sostiene incondizionatamente, anche se non è d'accordo con le mie scelte," ha confessato Elle.

Per quanto riguarda Arpad Busson, si sono separati nel 2005 dopo quasi un decennio, ma le ha offerto il suo sostegno tramite una lettera scritta.

La decisione di Elle di evitare i trattamenti convenzionali per il cancro, inclusa la chemioterapia, ha suscitato una varietà di reazioni nella sua famiglia. Nonostante le iniziali riserve di Flynn a causa delle sue vedute più ortodosse, l'ha sostenuta incondizionatamente. Arpad Busson, il suo ex partner, ha offerto il suo sostegno attraverso una lettera scritta, anche se si erano separati anni prima. Nella gestione della sua diagnosi di cancro al seno, Elle ha scelto un percorso insolito, portando a diverse prospettive tra i suoi cari.

