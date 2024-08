- Ha rischiato la sua ricchezza per produrre il film.

Nel suo primo episodio della serie western "Horizon", l'icona del cinema Kevin Costner (69) realizza un progetto a cui ha lavorato sin dalla fine degli anni '80. Gli studi cinematografici mainstream americani avevano rifiutato di sponsorizzare la sua visione western, così Costner ha investito personalmente almeno $38 milioni nel progetto.

In "Horizon", Costner assume i ruoli principali, dirige, produce e co-scrive la sceneggiatura. La trama ruota intorno ai pionieri bianchi che si avventurano verso ovest nel 1861, invadendo il territorio apache e incontrando una fiera resistenza. Nel frattempo, un cowboy solitario interpretato da Costner si scontra con una banda di fuorilegge e deve attraversare la wilderness insieme a una donna misteriosa e un bambino indifeso, mentre i sopravvissuti a un massacro apache si preparano per la vendetta, scatenando un ciclo infinito di violenza.

Durante un'intervista con il notiziario Spot on News, Costner spiega perché ha rischiato i propri fondi per "Horizon" e affronta le critiche alla sua produzione. L'ammirato attore western si chiede anche come avrebbe affrontato quegli tempi.

Il detto nel cinema è "Non investire i propri soldi in un progetto". Ovviamente, hai ignorato questo consiglio. Perché l'hai ignorato?

Costner: La saggezza comune suggerisce di non investire nei film. Questo è un principio consolidato, immagino. E se tutti si sbagliassero? Per me, questa è una risposta semplice.

Oggi, i film si basano pesantemente sull'immagine generata al computer per gli effetti come gli animali e le fiamme. In "Horizon" hai deciso di non utilizzare questa tecnica. Invece, il cast ha fisicamente attraversato i territori mostrati nel film.

Costner: Sì, erano lì.

Perché hai scelto di non utilizzare la CGI al posto di quelle scene?

Costner: Sembra giusto perché quei paesaggi sono ancora intatti. Sappiamo nel nostro cuore che quei posti sono rimasti invariati. Dove abbiamo girato, non è un parco a tema. Quegli eventi sono realmente accaduti. Il terreno ha dettato i nostri movimenti e ha determinato i tempi opportuni. Il terreno è stato sia un alleato che un ostacolo pericoloso.

La ricezione di "Horizon" è stata mista, con critiche positive e negative. Hai incontrato questa pubblicità avversa e controlli questi tipi di recensioni?

Costner: Di solito non le leggo. Riconosco che alcuni spettatori potrebbero essere confusi dal film, come ho cercato di spiegare che fa parte di una serie di quattro parti e che il primo episodio stabilisce le basi per i successivi tre. Ma le mie spiegazioni potrebbero non bastare.

Non mi aspetto che il successo del film determini il suo completamento. Sono determinato a finire il progetto una volta che il quarto film sarà prodotto, e ogni film mantiene la tensione mentre si prepara per il successivo. La storia completa avrà più senso quando vista come un insieme. Ho fiducia nella storia completa e passo molto tempo a creare ogni capitolo.

Oltre a dirigere "Horizon", interpreti anche uno dei personaggi principali. Chi è Hayes?

Costner: Hayes è un tipico cowboy del Vecchio West, che si guadagna da vivere con il suo cavallo. Le sue uniche proprietà consistono in una sella, coperte, bisacce da sella e il suo abbigliamento. Alcuni potrebbero vederlo come romantico, ma era solo un lavoratore. Si guadagnava da vivere accudendo i cavalli, radunando il bestiame e poteva essere assunto per vari compiti.

Tuttavia, Hayes ha anche un passato violento. Le difficoltà della vita nel West potevano portare il peggio in alcune persone.

Quali abilità western possiedi, quali abilità da cowboy puoi rivendicare?

Costner: Potrei essere un cowboy professionista, ma non un cowboy da rodeo. Non sono all'altezza dei professionisti. Alcune persone mi vedono come un ottimo cavaliere e accetterò il complimento. Tuttavia, non mi considero un cavaliere eccezionale in presenza di un cavaliere talentuoso.

