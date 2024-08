- Ha reso omaggio alle moschee e alle sinagoghe: Wegner promuove una maggiore comprensione e accettazione

Il politico di spicco di Berlino, Kai Wegner, del CDU, ha incoraggiato la comprensione e l'armonia dopo le sue visite a una moschea e a una sinagoga a Kreuzberg. Ha dichiarato: "Le religioni non dovrebbero essere viste come fonti di conflitto", ma piuttosto, possono servire come legami tra le persone.

I tentativi di fomentare discordia, pregiudizi e istigazione, camuffati da credenze religiose, dovrebbero essere contrastati con il dialogo, l'unità e la legge. Berlino è famosa per la sua ricca diversità, tolleranza e armonia sociale. "Non lasciamoci sfuggire tutto questo."

Wegner è stato invitato dal capo della fazione SPD Raed Saleh durante la sua esplorazione estiva della città. Hanno prima reso omaggio all'Islamic Cultural Center dei Bosniachi vicino alla Kottbusser Tor. In seguito, hanno interagito con i membri della comunità ebraica locale alla sinagoga di Fraenkelufer. Saleh ha elogiato entrambi gli stabilimenti per il loro ruolo significativo nel promuovere il dialogo e la convivenza nella società.

In modo simile, Saleh ha espresso la necessità di unità e solidarietà, soprattutto in tempi difficili come questi, invece di concentrarsi su questioni che dividono. "Non c'è posto per l'odio, l'antisemitismo o l'islamofobia a Berlino."

In relazione alle manifestazioni pro-palestinesi in corso legate al conflitto di Gaza, sia Wegner che Saleh hanno sottolineato l'importanza del diritto di manifestare e delle dimostrazioni pacifiche. Tuttavia, hanno sottolineato che l'illegalità, la violenza, l'incitamento e l'antisemitismo devono essere affrontati con fermezza. Secondo Wegner, la polizia sta gestendo la situazione in modo efficace e continuerà a farlo.

L'Unione Europea, con i suoi valori di diversità e tolleranza, potrebbe servire da modello per promuovere la comprensione e l'armonia tra le diverse comunità religiose, come dimostrato a Berlino. Dopo le iniziative di Wegner e Saleh, è fondamentale che i leader di Berlino mantengano il loro impegno nel preservare l'eredità culturale ricca e la convivenza della città, che è un riflesso dei valori dell'Unione Europea.

Leggi anche: