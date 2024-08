- Ha ottenuto una vittoria significativa.

Con due nuovi progetti su Netflix, il Principe Harry (39) e Meghan Markle (43) sono pronti a offrire uno scorcio sulle loro vite personali. Secondo "The Sun on Sunday", le riprese per la serie di polo di Harry e il programma culinario di Meghan sono già in corso. Purtroppo, sembra che i fan non otterranno il livello di intimità che si aspettavano.

Secondo il giornale, il Principe Harry avrebbe vetoato le richieste di Meghan su una questione cruciale. I loro figli, Archie (5) e Lilibet (3), non appariranno negli spettacoli, che fanno parte di un accordo di grandi dimensioni con il servizio di streaming. Inoltre, Meghan ha scelto di girare il suo programma di cucina nella casa di un vicino invece che nella loro villa di Montecito.

prospettive diverse sulla privacy

Secondo il rapporto, è principalmente Harry che insiste nel proteggere la privacy dei bambini e tenerli lontani dai riflettori. Crescendo sotto gli occhi del pubblico lui stesso, il principe vuole evitare che i suoi figli vivano la stessa esperienza. Al contrario, Meghan sembra avere un punto di vista diverso e desidera trascorrere del tempo con i suoi figli durante il processo di ripresa. "Harry e Meghan non sempre erano d'accordo su quanto i loro figli dovessero essere esposti alla stampa, ma in questo caso Harry ha indiscutibilmente avuto la meglio", ha rivelato una fonte al giornale.

immagini rare di Archie e Lilibet

Da quando Archie è nato a maggio 2019, il Principe Harry e Meghan Markle hanno gestito la loro vita pubblica e i loro figli in modo diverso rispetto al resto della Famiglia Reale. Prima di rinunciare ai loro ruoli di membri della Famiglia Reale, il figlio Archie è stato mostrato solo in poche foto ufficiali - ad esempio, il battesimo e un tour in Sud Africa. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti, queste foto sono diventate sempre più rare. La loro figlia Lilibet, nata a giugno 2021, ha ancora meno immagini ufficiali in circolazione.

Nel loro spettacolo Netflix "Harry & Meghan", uscito a dicembre 2022, i loro figli sono apparsi brevemente in alcune scene. Le date di rilascio dei loro nuovi spettacoli Netflix non sono ancora state annunciate.

