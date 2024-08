- Ha ottenuto la qualifica per le Olimpiadi 2012 con quel metodo.

Dopo il decesso della regina Elisabetta II (1926-2022), un libro intitolato "Un viaggio tra le regine" di Craig Brown è previsto per il rilascio il 1º ottobre 2024. Il britannico "Daily Mail" ha già anticipato alcuni estratti, rivelando storie intriganti della vita della regina, come la sua apparizione inaspettata alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Londra del 2012 insieme a Daniel Craig (56), famoso per il ruolo di James Bond. In una scena coreografata, la monarca ha sorpreso tutti partecipando a un tuffo in elicottero, anche se è stato il suo controfigura a effettuarlo realmente.

Stando ai resoconti, il regista Danny Boyle (67) ha incontrato la regina a Buckingham Palace prima delle riprese della cerimonia. Celebre per il suo lavoro in "Trainspotting" e "Slumdog Millionaire", Boyle ha diretto sia la cerimonia che il clip con la regina. Durante l'incontro, Boyle e la sua squadra hanno consultato Angela Kelly, la sarta personale della regina, per quanto riguardava l'abbigliamento del controfigura.

Angela Kelly ha quindi proposto un'idea alla sua superiore. La regina stessa avrebbe partecipato allo spettacolo? A sorpresa, la regina ha acconsentito, ma a una condizione. Voleva pronunciare la frase "Buonasera, signor Bond" nel film, richiesta che è stata concessa. Nel clip, viene mostrata vestita con un abito rosa vivace.

Il film "Lo spione che mi amava" ha ispirato l'idea dello stunt della regina

Il libro di Craig Brown getta anche luce sul film di Bond che ha ispirato lo stunt della regina. Non si tratta di alcun film con Daniel Craig (56), ma piuttosto del film del 1977 "Lo spione che mi amava" con Roger Moore (1927-2017). In quel film, 007 di Moore precipita da una scogliera e apre un paracadute decorato con i colori della Union Jack. I paracadute della regina e di Bond nel video olimpico sono stati ispirati dallo stesso design.

In un interessante colpo di scena, il clip con Daniel Craig non è l'unica volta in cui la regina ha condiviso lo schermo con una figura britannica famosa. Durante il suo 70º giubileo nel 2022, è stata vista chiacchierare con il famoso orso Paddington, il personaggio dei libri per bambini. In un video commovente, la regina ha condiviso la sua passione per i sandwich al marmellato con Paddington, un legame che ha risuonato con il pubblico in tutto il mondo.

