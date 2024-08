Ha introdotto la sua iniziativa di scambio con gli Stati Uniti di Reus.

A Dortmund, Marco Reus non aveva più prospettive, così ha dovuto cambiare squadra per continuare il suo viaggio nel calcio. Questo lo ha portato lui e la sua famiglia verso gli Stati Uniti. Ora fa parte dei Los Angeles Galaxy, come riferito dal loro General Manager, Will Kuntz.

Il trasferimento di Marco Reus ai Los Angeles Galaxy è stato avviato dal giocatore stesso. Come riferito dal General Manager Will Kuntz durante la presentazione di Reus a Los Angeles, "Ho ricevuto una chiamata dalla sua squadra mentre mi trovavo casualmente su una terrazza sul tetto a Colonia, chiedendo se fossi interessato a firmare Marco per i Galaxy". Reus e il Borussia Dortmund non hanno rinnovato il loro contratto, in scadenza alla fine della stagione precedente dopo un mandato di dodici anni. Il due volte Calciatore tedesco dell'anno ha firmato un contratto di due anni e mezzo con i Los Angeles Galaxy.

"Io ho scelto di non prolungare il mio mandato a Dortmund e ho valutato i miei prossimi passi. Era ovvio che volevo continuare a giocare a calcio", ha detto Reus. "La mia decisione non era di continuare in Germania o in Europa. Ho avuto il mio primo contatto con i Galaxy a maggio", ha detto il calciatore di 35 anni. "Avevo altre opzioni da esplorare, ma sono rimasto fedele. Questo è stato il mio ultimo opportunità di immergermi in una nuova cultura e ambiente".

Tuttavia, il trasferimento alla Major League Soccer non è stato privo di ostacoli. Il Charlotte FC deteneva i diritti per un eventuale trasferimento negli USA e ha dovuto essere compensato finanziariamente. "Ci hanno detto, 'Dateci quello che vogliamo, o Marco non entra nella MLS'. Ci sono regole per un motivo, ma è frustrante in un momento del genere", ha detto Kuntz. "Ma di solito devi convincere un giocatore a unirsi, e siamo felici che lui abbia voluto e ci abbia contattato".

Il ruolo di Reus nella squadra attualmente in testa alla Western Conference, i Los Angeles Galaxy, è ancora da definire. Ciò sarà discusso in conversazioni con l'allenatore Greg Vanney prima del suo potenziale debutto contro l'Atlanta United il 24 agosto. "È incredibilmente versatile e vogliamo inserirlo in diverse aree. Può essere a centrocampo o più avanti. Il suo talento parla da solo e rinforzerà la nostra squadra", ha detto Vanney. Per i Los Angeles Galaxy, Reus indosserà il numero 18 sulla schiena - il numero che ha segnato l'inizio della sua carriera professionale al Rot Weiss Ahlen.

Nonostante la fine della sua lunga relazione con il Borussia Dortmund, Marco Reus è rimasto fedele alle sue radici, valutando altre opportunità prima di scegliere i Los Angeles Galaxy. Al momento del suo ingresso nei Galaxy, Borussia Dortmund e Reus hanno interrotto la loro collaborazione decennale.

