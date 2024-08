- Ha interrotto le altre esibizioni.

Dopo aver annullato i concerti a Mönchengladbach e Coburg a causa di un'infezione virale persistente, Marius Müller-Westernhagen (75) ha dovuto annullare ulteriori spettacoli. I concerti a Dresda del 24 agosto e Halle an der Saale del 27 agosto sono stati anch'essi cancellati. Lo ha annunciato il suo team su Instagram ufficiale.

Müller-Westernhagen continua a lottare contro l'infezione e, seguendo le raccomandazioni dei medici, deve prendersi una pausa dalle esibizioni.

Non ci saranno nuove date per Dresda e Halle. I fan che hanno acquistato i biglietti possono restituirli presso il punto di acquisto. L'artista, la direzione e gli organizzatori esprimono le loro scuse e sperano nella comprensione dei fan. Anche se molti fan su Instagram hanno mostrato comprensione per la malattia, non sono altrettanto comprensivi riguardo all'assenza di nuove date.

Il tour proseguirà il 30 agosto

Secondo gli ufficiali, nessun altro concerto del "75 Live" tour è stato influenzato. Il tour di anniversario per celebrare il 75° compleanno dell'icona del rock tedesco proseguirà il 30 agosto 2024. Müller-Westernhagen si esibirà sul palcoscenico all'aperto di Loreley sul Reno. Sono previsti altri quattro spettacoli, con l'ultimo in programma per il 7 settembre a Rostock.

Le cancellazioni dei concerti a Dresda e Halle non sono state un sorpresa, poiché i medici di Westernhagen avevano già annullato il concerto di Coburg, previsto per oggi. Tentare di esibirsi a Dresda il giorno successivo si è rivelato troppo ottimista.

"75 Live" ha avuto un inizio difficile. Anche durante la prima parte del tour a maggio di quest'anno, uno spettacolo è stato annullato - e in quell'occasione è stato ancora più improvviso di questa volta. A Stuttgart, Marius Müller-Westernhagen era già dietro le quinte alla Schleyerhalle. Tuttavia, il cantante ha dovuto essere visitato da un medico.

