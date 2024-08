- Ha interrotto la sua associazione con gli OnlyFans.

Cora Brinkmann (47) Va Avanti: Ex Moglie di Ralf Brinkmann (49) Chiude il Suo Account su OnlyFans per Adulti. "OnlyFans mi ha offerto un breve boost di autostima, ma ho scelto di cancellare completamente il mio account perché non voglio più essere definita o misurata dal mio aspetto fisico," ha espresso la 47enne nel suo post su Instagram.

Brinkmann ha fatto scalpore lo scorso anno aprendo il suo account OnlyFans. Il suo contenuto esplicito ha portato a guadagni consistenti. "In verità, era vicino a 10.000 euro in meno di 24 ore," ha condiviso con RTL all'inizio del suo account. Gli abbonati dovevano pagare circa 30 euro per l'accesso a Brinkmann.

Rivalità Amara con Ralf Brinkmann

L'uscita di Brinkmann da OnlyFans coincide con la sua continua faida con l'ex marito Ralf Brinkmann. Il conflitto è scoppiato dopo l'intervista di Cora Brinkmann a "Der Spiegel" in cui ha affrontato per la prima volta la questione dell'orientamento sessuale del suo ex marito. Il pilota in pensione è uscito allo scoperto su Instagram a luglio.

La 47enne ha affermato di aver scoperto la notizia come il resto della Germania attraverso i media. Una affermazione che Ralf Brinkmann ha vigorosamente contestato. Entrambi hanno scambiato messaggi privati ​​leakati sui loro account social per sostenere le loro argomentazioni.

Brinkmann Sceglie il Suo Cognome del Passato

Sembra che Brinkmann si stia sempre più allontanando dal nome Schumacher. Di recente, l'ex concorrente di reality show è apparsa per la prima volta con il suo nome di nascita. Nella trasmissione RTL "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" dello scorso sabato, è stata presentata come Cora Brinkmann. Ha intenzione di partecipare come Caroline Brinkmann alla prossima stagione. La 47enne ha partecipato alla 17ª stagione dello show cult a gennaio, ma è stata costretta ad andarsene presto a causa di problemi di salute. Per il suo secondo tentativo, vuole essere "sana, felice e piena di vita, proprio come la vecchia Caroline."

