Cora Schumacher Cerca un Nuovo Inizio

- Ha intenzione di tornare al suo vecchio cognome dal matrimonio

Durante la sua apparizione su RTL+ dopo la fine di questo anno di Dschungelcamp, Cora Schumacher, 47 anni, ha sorpreso i telespettatori quando è stata presentata come Cora Brinkmann. Sembra che Schumacher, il cui nome alla nascita è Cora-Caroline Brinkmann, stia valutando di tornare al suo cognome da nubile.

Quando le è stato chiesto se aveva ufficialmente cambiato il suo cognome in Brinkmann, Cora Schumacher ha risposto: "Non ancora, ma ho intenzione di candidarmi per il prossimo Dschungelcamp con il nome Caroline Brinkmann".

Olivia Jones (54), la conduttrice del programma, ha commentato: "Sembra che tu stia ricominciando da zero", a cui Schumacher ha risposto semplicemente: "Qualcosa del genere". Schumacher ha espresso il desiderio di iniziare una nuova vita in futuro e ha anche espresso il desiderio di partecipare di nuovo a Dschungelcamp, ma questa volta vuole essere "in salute, felice e spensierata, come la vecchia Caroline".

Cora Schumacher aveva partecipato a "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" su RTL a gennaio, ma aveva lasciato volontariamente il campo il terzo giorno a causa di problemi di salute. Il suo desiderio di partecipare di nuovo questa volta "in salute" potrebbe essere un riferimento a questo.

Cora Schumacher Sta Cercando di Distanziarsi dal Suo Ex Marito?

Cora Schumacher non ha fornito una ragione per la sua decisione di tornare al suo cognome da nubile durante la sua apparizione a "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach". Tuttavia, è stata coinvolta in una accesa discussione con il suo ex marito sui social media di recente.

In un'intervista, Schumacher ha affermato di aver saputo della relazione di Ralf con Étienne solo attraverso il coming out pubblico di lui. Tuttavia, Ralf Schumacher ha condiviso messaggi privati il 16 agosto per contestare l'affermazione di Schumacher.

In risposta, Cora Schumacher ha rilasciato la sua own set of private messages il 24 agosto, suggerendo che Ralf Schumacher potrebbe non aver detto tutta la verità sulla sua relazione con Étienne già ad aprile 2023.

Dopo aver annunciato i suoi piani di cambiare il suo cognome in Brinkmann durante un'intervista post-Dschungelcamp, Cora Schumacher è stata coinvolta in una disputa pubblica con il suo ex marito, Ralf Schumacher, sui social media.

La decisione di Cora di tornare al suo cognome da nubile alimenta le speculazioni sulle sue intenzioni di prendere le distanze dal suo matrimonio passato.

