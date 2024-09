Ha il record di piu' tempo trascorso nel braccio della morte al mondo.

Giovedì, un tribunale giapponese annuncerà il suo verdetto nel processo d'appello di Hakamata, un uomo di 88 anni condannato a morte nel 1968 per l'omicidio di una famiglia, in un processo che ha attirato l'attenzione internazionale e ha scatenato appelli per l'abolizione della pena di morte in Giappone.

Durante il processo d'appello, la squadra legale di Hakamata ha presentato nuove prove che dimostrano l'innocenza del loro cliente, mentre i pubblici ministeri hanno sostenuto che ci sono abbastanza prove per confermare la condanna a morte.

Originariamente un pugile professionista, Hakamata ha appeso i guantoni nel 1961 e ha trovato lavoro in una fabbrica di lavorazione del soia a Shizuoka, nel centro del Giappone. Questa scelta si sarebbe poi rivelata fatale.

Quando il capo di Hakamata, sua moglie e i loro due figli furono trovati morti in casa loro nel 1968, uccisi a coltellate, Hakamata, un barista divorziato, divenne il principale sospetto.

Dopo giorni di intense interrogazioni, Hakamata confessò inizialmente i crimini di cui era accusato. Tuttavia, in seguito ritrattò, sostenendo che la polizia aveva ottenuto la sua confessione attraverso percosse e minacce.

Nonostante le sue insistenze sul fatto che la polizia aveva fabbricato le prove, Hakamata fu condannato a morte con un voto di 2 a 1 da parte dei giudici. Il giudice dissenziente si dimise sei mesi dopo, disgustato.

Hakamata, che ha costantemente sostenuto la sua innocenza, ha trascorso più della metà della sua vita in attesa dell'esecuzione, per essere poi rilasciato dieci anni fa quando nuove prove hanno portato al suo rilascio.

Un test del DNA sul sangue trovato sui pantaloni non ha dato alcun riscontro con Hakamata o con le vittime, e il tribunale distrettuale di Shizuoka ha ordinato un processo d'appello nel 2014. A causa della sua età e del deterioramento della sua salute mentale, Hakamata è stato temporaneamente rilasciato mentre si preparava per il processo d'appello.

Il tribunale di appello di Tokyo ha respinto initially la richiesta di un processo d'appello, ma nel 2023 un ordine della Corte Suprema del Giappone ha dato una seconda possibilità.

I processi d'appello sono rari in Giappone, con il 99% dei casi che si conclude con una condanna, secondo il sito del Ministero della Giustizia.

Un sistema giudiziario sotto esame

Mentre il mondo aspetta, un eventuale proscioglimento potrebbe non avere alcun significato per Hakamata, che, a causa della sua lunga detenzione, ha mostrato segni di declino mentale e ora vive in un mondo tutto suo, secondo la sorella di 91 anni di Hakamata, Hideko, che ha energicamente sostenuto l'innocenza del fratello.

Hakamata parla raramente e non mostra interesse per gli altri, ha detto Hideko a CNN.

"Sometimes he smiles happily, but that's when he's in his delusion," Hideko ha spiegato. "We haven't even discussed the trial with Iwao because of his inability to recognize reality."

Tuttavia, per i sostenitori di Hakamata, il caso rappresenta molto più di un singolo individuo.

Solleva preoccupazioni riguardo all'enfasi giapponese sulle confessioni per ottenere le condanne e suggerisce che questo potrebbe essere un motivo per cui il paese dovrebbe riconsiderare la pena di morte.

"Io sono contro la pena di morte," ha dichiarato Hideko. "Anche i condannati sono esseri umani."

Il Giappone è l'unico paese del G7, insieme agli Stati Uniti, a mantenere la pena di morte, anche se non sono state eseguite esecuzioni nel 2023, secondo i dati del Death Penalty Information Center.

Hiroshi Ichikawa, un ex pubblico ministero non coinvolto nel caso di Hakamata, ha commentato su come storicamente i pubblici ministeri giapponesi hanno incoraggiato l'ottenimento di confessioni, anche se ciò significava costringere o manipolare i sospetti a confessare la loro colpevolezza.

L'enfasi sulle confessioni contribuisce al tasso di condanne impressionante del Giappone, ha spiegato Ichikawa, in un paese in cui un'assoluzione può danneggiare significativamente la reputazione professionale di un pubblico ministero.

Il Ministero della Giustizia del Giappone ha rifiutato di commentare il caso in corso.

Una lunga battaglia per l'assoluzione

Per 46 anni, Hakamata è rimasto in carcere sulla base della sua controversa condanna, che si basava su prove contaminate e sulla confessione originale di Hakamata, che i suoi avvocati affermano essere stata estorta.

Hideyo Ogawa, avvocato di Hakamata, ha detto a CNN che Hakamata è stato trattenuto fisicamente e interrogato per più di 12 ore al giorno per 23 giorni, senza la presenza di un avvocato difensore.

"Il sistema giudiziario giapponese, soprattutto allora, era un sistema che permetteva alle agenzie investigative di sfruttare la loro natura occulta per commettere illegalità o trasgressioni investigative," ha detto Ogawa.

Chiara Sangiorgio, consulente per la pena di morte di Amnesty International, ha detto che il caso di Hakamata rappresenta molti problemi del sistema giudiziario giapponese e sottolinea le falle e l'inaffidabilità della sua condanna originale, che ha portato al processo d'appello.

I condannati a morte in Giappone sono generalmente tenuti in isolamento, con contatti limitati con il mondo esterno, ha detto Sangiorgio, e le esecuzioni vengono

Il risultato di questo nuovo processo in Asia potrebbe potenzialmente riaccendere il dibattito sull'abolizione della pena di morte non solo in Giappone, ma anche a livello globale.

