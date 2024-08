- Ha il desiderio di partecipare a "Let's Dance".

Cantante e ex-concorrente di "DSDS" Anna-Carina Woitschack (31) lancerà il suo nuovo album "My Time" il 16 agosto. In un'intervista con il portale di notizie spot on news, Woitschack, che recentemente ha graziato le pagine di Playboy, parla del perché "il suo momento" è arrivato, definisce il successo per lei e condivide i suoi pensieri sul suo matrimonio fallito con il collega di Schlager Stefan Mross (48) e il suo desiderio di partecipare a "Let's Dance".

Perché era cruciale che tutte le canzoni del tuo album fossero "innegabilmente ottimiste"?

Anna-Carina Woitschack: Volevo creare un album che motivasse e portasse gioia agli ascoltatori. La musica ha il potere di evocare emozioni e cambiare l'umore. Durante i momenti difficili, volevo offrire qualcosa di incoraggiante e motivazionale.

Perché senti che "il tuo momento" è finalmente arrivato, come suggerito dal titolo dell'album?

Woitschack: Negli ultimi anni, ho imparato molto su di me e sono cresciuta. Ora mi sento preparata per esprimere le mie esperienze e condividerle con i miei fan attraverso la mia musica, un sentimento che esprime sicurezza di sé e chiarezza, implicando "questo è il mio momento". Questo è "My Time".

In che modo hai imparato a dare la priorità all'ascolto del tuo cuore sulla logica e come si manifesta questo cambiamento?

Woitschack: In passato, spesso rimuginavo sulle situazioni e lasciavo che le opinioni degli altri mi influenzassero. Questo mi impediva sometimes di seguire il mio percorso desiderato. Ora mi affido di più alle mie intuizioni e prendo decisioni che risuonano con me. Questo nuovo senso di indipendenza alimenta la mia fiducia. Una canzone che riflette questo tema è "Just The Way I Am". Ai concerti dal vivo, molte donne si avvicinano a me dopo e mi dicono che questa canzone risuona con loro e si identificano con i testi. Questa connessione come artista con il mio pubblico è un dono invaluable.

Misuri il tuo successo principalmente attraverso le vendite dell'album o le posizioni in classifica, o cosa costituisce il successo per te e come si manifesta?

Woitschack: Anche se sono contenta delle posizioni in classifica, il successo implica di più. Si tratta di toccare le persone con la mia musica e ricevere risposte positive. Mi sento appagata quando osservo che le mie canzoni portano felicità e ispirano gli altri. Sono profondamente grata per questo.

Come affronti l'interesse del pubblico per la tua vita privata, soprattutto considerando che il tuo divorzio è un argomento costante sui media? Puoi veramente lasciarlo alle spalle?

Woitschack: Non è sempre facile, ma cerco di concentrarmi sul positivo e trarre il meglio dalla situazione. La guarigione è un processo e avere amici e persone care che mi supportano mi aiuta in questo cambiamento. Sto investendo i miei sforzi nel plasmare il mio futuro e la mia musica.

Cosa hai imparato da tutto questo e ora affronti la tua privacy in modo diverso?

Woitschack: Sono diventata più consapevole della mia privacy e scelgo quali aspetti voglio condividere con il pubblico.

Woitschack: Ci sono stereotipi negativi in ogni industria, incluso lo Schlager. Vorrei essere vista come un'artista autentica e versatile che vive di passione e crescita personale.

Per novembre, hai annunciato il tuo primo concerto solista. Perché sta accadendo ora e perché hai scelto Dessau come location?

Woitschack: Sembra il momento giusto ora. Sono entusiasta di intraprendere questo viaggio. Dessau ha un valore sentimentale per me come mia città natale e non vedo l'ora di questo evento, perché si sente come una partita in casa per me.

Dal momento che "DSDS" sta entrando nella sua 21ª stagione, cosa pensi della sua continuazione? Hai mai considerato di tornare come giudice, come Beatrice Egli?

Woitschack: Penso che "DSDS" continui a offrire alle persone un'opportunità per inseguire i loro sogni. La mia partecipazione alle future stagioni rimane un'idea intrigante, ma riconosco che Beatrice è un'eccezionale persona che eccellerà nel suo ruolo.

Dal momento che hai partecipato a "The Traitors" lo scorso anno, sono cambiate le tue percezioni pubbliche?

Woitschack: Assolutamente sì. Molte persone mi hanno riscoperto attraverso lo show e mi hanno dato feedback positivi. È stata un'esperienza arricchente che mi ha insegnato l'importanza di fidarsi di me stessa e della mia intuizione.

Cosa hai imparato dallo show e quale consiglio puoi dare ai candidati della stagione 2?

Woitschack: Ho sviluppato una migliore comprensione di come fidarmi di me stessa e della mia intuizione. Il mio consiglio per i futuri candidati sarebbe di rimanere autentici, ascoltare la loro voce interiore e godersi il viaggio. È un'esperienza unica che può offrire preziose intuizioni su se stessi.

In precedenza hai collaborato con René Casselly nel Fernsehgarten e in un'intervista hai accennato al desiderio di partecipare a "Let's Dance". Perché lo show è così allettante per te e con chi preferiresti ballare?

Mi piace la canzone "Let's Dance" di Woitschack perché è un mix di musica, movimento del corpo e sentimenti. Ballare è un fantastico modo per esprimersi. È un po' difficile indicare con precisione con chi mi piacerebbe ballare, ma penso che sarebbe emozionante ballare con un professionista come Massimo Sinató. Ha un'aura che irradia positività.

Quale show televisivo salteresti volentieri l'occasione di unirsi?

In tutta onestà, ricevo spesso inviti interessanti per show televisivi. Insieme al mio team, valutiamo sempre se è un'adatta o meno. In generale, sono piuttosto aperta a nuovi formati e proposte. Su due piedi, direi "The Masked Singer". Lo show è innovativo e divertente. Immagina l'emozione di fare un'apparizione mystery e sorprendere il pubblico!

Perché credi che la musica possa essere terapeutica nei momenti difficili?

Woitschack: La musica ha un potere curativo che può risollevare il nostro spirito e aiutarci a superare le avversità. Può servire come un rifugio confortante, permettendoci di esprimere i nostri sentimenti ed emozioni.

In che modo il successo della tua musica ti ha aiutato a superare le sfide personali?

Woitschack: Il feedback positivo e il sostegno dei miei fan mi hanno dato forza nei momenti difficili. Sapere che la mia musica risuona in altri ha fornito un immenso conforto e incoraggiamento, aiutandomi a superare le difficoltà.

