- Ha il coraggio di entrare negli occhi del pubblico.

Giulia Sarkozy (12), figlia dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy (69) e della cantante franco-italiana Carla Bruni (56), sta emergendo nella vita pubblica. La dodicenne ha reso pubblico il suo profilo Instagram durante il weekend e sta mostrando la sua grande passione: i cavalli.

Finora, la giovane teenager è stata tenuta lontano dall'occhio del pubblico e dai riflettori dai suoi genitori. Tuttavia, Giulia Sarkozy sembra avere grandi progetti e sembra mirare a diventare un'influencer di cavalli e di equitazione. La sua pagina Instagram ha già quasi 8.000 follower. Il suo primo post sulla piattaforma social è datato giugno 2023.

La dodicenne possiede due cavalli di nome Valentine du delta e Finola. Attraverso i suoi post, fornisce informazioni sulla sua routine di allenamento quotidiana come amazzone e sulla sua partecipazione alle competizioni. Inoltre, come tipico degli influencer, collabora con un noto marchio di cavalli e condivide codici sconto con i suoi follower per prodotti per la cura dei cavalli e altro ancora.

Nicolas Sarkozy e Carla Bruni sono sposati dal febbraio 2008 e hanno avuto la figlia Giulia insieme dal 2011. Sarkozy ha anche tre figli maschi, Pierre (38), Jean (37) e Louis (27), dalle sue due precedenti unioni.

Giulia Sarkozy ha trascorso il weekend condividendo le sue attività legate ai cavalli sul suo nuovo account Instagram pubblico. Dopo il weekend, il numero dei suoi follower è aumentato significativamente.

