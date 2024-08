Esplorando le Imprese di Alpinista Reinhold Messner - Ha giocato un ruolo cruciale nella sua salvezza, lui e Diane.

Reinhold Messner si sta avvicinando a un evento importante: il celebre alpinista sta per compiere 80 anni il 17 settembre. "Un bel numero," riflette Messner in un'intervista con la rivista "Bunte". Non si sente della sua età, lo attribuisce alla donna al suo fianco. Dal maggio 2021, è sposato con Diane (43) per la terza volta. È la sua "fontana di giovinezza", si entusiasma Messner. "Siamo come una corda d'amore in salita, per la prima volta, mi sento sostenuto."

Diane è stata al suo fianco durante un momento difficile: dopo la sua separazione dalla ex compagna Sabine Stehle, con cui ha tre figli. Quando Diane ha incontrato il suo marito, lui era "scosso e sconvolto", come racconta a "Bunte" la 43enne. "Non distrutto, ma scosso, sconcertato, fiero e ferito", aggiunge. "Non capiva il motivo della separazione. Perché ora a 74 anni? Ora che aveva tempo per la famiglia. Allora aveva incubi". Tuttavia, le cose sono cambiate: "Reinhold dorme tranquillo al mio fianco", spiega Diane Messner.

"Ci è voluto del tempo", riconosce Reinhold Messner. Si è sentito "gettato via" e non capiva la separazione. "Non capivo affatto come sarebbe andata avanti". Ha anche riconosciuto i suoi difetti: "Certo, non c'ero spesso - spedizioni, allenamenti, conferenze. Ma ho provato per anni a dare tutto a lei e ai nostri figli". Con il senno di poi, ammette che mancava il tempo e la comunicazione in comune, "un errore da entrambe le parti, fino a quando non è rimasto solo il silenzio".

Ma con la sua nuova compagna è diverso: "Despite the age gap, which we don't notice, we have a shared lingo", dice il 79enne. "Diane mi motiva". La 43enne aggiunge: "Siamo sullo stesso livello. E parliamo di tutto. Restiamo in silenzio solo in montagna".

Reinhold Messner ha annunciato la sua separazione dalla seconda moglie ad agosto 2019. Avevano trascorso molti anni insieme e si erano sposati nel 2009. Qualche anno dopo, l'estremo alpinista ha dichiarato pubblicamente che il suo rapporto con i suoi figli era stato teso dopo la separazione. C'è stata una disputa sulle questioni ereditarie, con Messner che ha affermato di aver già lasciato la sua fortuna ai suoi figli prima della separazione.

Non è amareggiato, però: "Non voglio trascorrere il resto della mia vita in tribunali. La ferita ancora fa male, ma non sanguina più. Ora fa male solo la cicatrice", dice l'alpinista. Capisce ora che il dolore per la separazione familiare aveva anche un lato positivo: è stato solo attraverso essa che ha incontrato Diane. Lei lo ha "salvato" quando si era già rassegnato a "trascorrere la mia vecchiaia da solo".

Reinhold Messner ha ringraziato Diane per aver portato colore nella sua vita, dicendo "Con lei al mio fianco, vedo il mondo in una prospettiva più colorata di prima". Allo stesso modo, ha apprezzato la sua energia giovanile, dicendo "La sua vivacità è come una pennellata di colore sul mio telaio grigio, rendendo il mio mondo più vivace ed eccitante".

